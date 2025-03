Vrchním žalobcem v Praze se má stát náměstek Bradáčové, rozhodne ministr

Štěpánek v případě jmenování nahradí ve funkci Lenku Bradáčovou, dosud je jejím náměstkem.

„Dne 19. března 2025 absolvoval Zdeněk Štěpánek osobní pohovor před výběrovou komisí, která ho doporučila jako vhodného kandidáta. Nejvyšší státní zástupce akceptoval stanovisko komise a podal návrh na jmenování Zdeňka Štěpánka do funkce vrchního státního zástupce v Praze s účinností od 1. dubna 2025,“ uvedl mluvčí NSZ Petr Malý.

Pozice šéfa pražských žalobců se uvolní 1. dubna, kdy Bradáčová nahradí Stříže v čele NSZ. Pražskou instituci řídila od roku 2012. Vrchního státního zástupce jmenuje na návrh nejvyššího státního zástupce ministr spravedlnosti. Ministr nemusí navrženého kandidáta jmenovat, pokud podle něj nesplňuje předpoklady pro řádný výkon funkce.

„Návrh nyní posoudí příslušný odbor. V řádu dnů o něm rozhodne ministr spravedlnosti. Nejpozději 1. dubna oznámí své rozhodnutí,“ uvedlo ministerstvo.

Pohovor u výběrové komise trval skoro dvě hodiny. Štěpánek po něm řekl, že v případě jmenování žádné zásadní změny neplánuje. „Absolvoval jsem výběrové řízení a uvidíme, jak výběrová komise rozhodne. Do toho výběrového řízení jsem se přihlásil poté, co vrchní státní zástupkyně byla jmenována nejvyšší státní zástupkyní, zejména z toho důvodu, že bych chtěl v podstatných směrech zachovat kontinuitu vedení a řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ uvedl.

Neplánuje zásadní změny

„Zásadní změny neplánuji, spíše by to byly drobnější změny, které bych ale případně představil poté, kdy budu vědět, jak dopadlo to výběrové řízení,“ řekl Štěpánek.

K pohovoru před komisí pro výběr pražského vrchního zástupce postoupil Štěpánek jako jediný uchazeč. Přihlášku druhého ze zájemců o funkci NSZ vyřadilo, a to z toho důvodu, že nesplnil požadavky dané zákonem.

Štěpánek zastává funkci náměstka Bradáčové od ledna 2022, předtím na pražském vrchním státním zastupitelství vedl odbor závažné hospodářské a finanční kriminality. Státním zástupcem je od roku 2005, před příchodem do Prahy působil v Havlíčkově Brodě a Hradci Králové. Specializuje se na hospodářskou kriminalitu, korupci a trestnou činnost úředních osob.