Do první třídy současně ve dvou zemích. Soud řešil hraniční případ střídavé péče o dítě

Autor:
  11:33
Ústavní soud řešil neobvyklý případ dívky, která kvůli sporům rozvedených rodičů, z nichž každý žije na jiné straně česko-slovenské hranice, bude navštěvovat první třídu ve dvou státech současně. Přestože otec proti tomuto postupu protestoval, justice neobvyklý model prozatím potvrdila s tím, že se musí pečlivě vyhodnotit v praxi. O případu informoval server Novinky.cz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Když se rodiče malé dívky před lety rozešli, matka se rozhodla pro návrat na rodné Slovensko, zatímco otec zůstal v České republice. Dívka si na přesuny v rámci rovnocenné střídavé péče zvykla a v obou zemích dokonce navštěvovala mateřskou školu. Zlom však přinesl blížící se nástup do první třídy plánovaný na září 2025, píše server Novinky.cz.

Rodiče se nedokázali shodnout, kde dívka zahájí povinnou školní docházku. Zatímco otec trval na české škole v místě svého bydliště, matka preferovala vzdělávání na Slovensku.

Prvňáky v Praze čeká dojíždění, do spádových škol se nedostanou ani sourozenci

Do sporu se jako první vložil vsetínský okresní soud, který se přiklonil na stranu otce a dvoustátní školní docházku označil za nežádoucí experiment. Aby dívka mohla nastoupit jen do jedné, české školy, což doporučil i dívčin opatrovník, sáhl soud k řešení, které omezilo čas, jenž byl vymezen pro kontakt mezi matkou a dívkou na dva víkendy v měsíci.

Proti tomu se ale ohradil Krajský soud v Ostravě, který předchozí verdikt zcela zvrátil. Krajský soud argumentoval tím, že dívka má k oběma rodičům silné pouto a na pendlování je dobře adaptovaná. V potaz vzal i vyjádření samotné školačky, která podle soudu prohlásila, že dvě školy zvládne. Ostravští soudci tak dospěli k závěru, že zachování vztahu s matkou je pro dítě podstatnější než standardní model jedné školy, a nařídili docházku, která by se konala napříč oběma státy.

Otec se s vidinou dcery pendlující mezi dvěma vzdělávacími systémy nesmířil. V ústavní stížnosti argumentoval, že tento experiment není v nejlepším zájmu dítěte a že odvolací soud nespravedlivě nahrál matce, která situaci svým dřívějším odstěhováním sama způsobila.

Nechci být s maminkou jen o víkendech, žádal chlapec Ústavní soud. Neuspěl

Senát Ústavního soudu vedený soudcem Michalem Bartoněm však nenašel důvod k zásahu a otcovu stížnost odmítl. Připomněl, že otec nemůže u Ústavního soudu bojovat za práva své dcery. V těchto sporech dítě zastupuje takzvaný kolizní opatrovník, jehož pohled a zájmy se mohou od přání rodičů lišit.

Ústavní soudci navíc zdůraznili klíčový fakt – justice zatím rozhodla pouze o předběžném opatření. Nejde tedy o nevratný krok. „Okresní soud bude moci důkladně prokázat a vyhodnotit i na základě poznatků a zkušeností již nabytých při realizaci režimu dvou škol, nakolik je model pro dceru vhodný,“ uzavřeli ústavní soudci.

Dceru smí vídat jen hodinu týdně, teď dal Ústavní soud cizinci naději

V praxi to znamená, že českou justici nyní čeká bedlivé sledování toho, jak malá školačka nevídanou zátěž zvládá. Teprve realita ukáže, zda bude dvoustátní experiment pokračovat, nebo se pro dívku nakonec vybere jen jedna hlavní škola.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

9. března 2026  11:59

Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva

Šéf ODS Martin Kupka na představení stínové vlády (9. března 2026)

Předseda občanských demokratů Martin Kupka, který v lednu vystřídal v čele strany po dvanácti letech bývalého premiéra Petra Fialu, ukázal svoji stínovou vládu, která také představila své priority....

9. března 2026  6:05,  aktualizováno  11:45

Důchodový věk zastropuje vláda na 65 letech později, teď chce řešit valorizace

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  11:40

Do první třídy současně ve dvou zemích. Soud řešil hraniční případ střídavé péče o dítě

Ústavní soud

Ústavní soud řešil neobvyklý případ dívky, která kvůli sporům rozvedených rodičů, z nichž každý žije na jiné straně česko-slovenské hranice, bude navštěvovat první třídu ve dvou státech současně....

9. března 2026  11:33

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:30

Na dům zpěvačky Rihanny střílela z auta žena, kulka proletěla zdí dovnitř

Rihanna ve valentýnské kampani pro rok 2026

Dům zpěvačky Rihanny (38) v Beverly Hills u Los Angeles se stal terčem střelby. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, uvedly tiskové agentury s odvoláním na místní média. Zpěvačka, která byla v době...

9. března 2026  8:38,  aktualizováno  11:18

Synagogou v Lutychu otřásla exploze. Nechceme konflikty z ciziny, řekl starosta

Belgickým Lutychem otřásl výbuch synagogy. (9. března 2026)

Budovou synagogy v belgickém Lutychu otřásl v pondělí nad ránem výbuch, který způsobil škody na její fasádě i domech v okolí. Nikdo neutrpěl zranění. Starosta města odsoudil čin jako násilný útok...

9. března 2026  10:54

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle...

9. března 2026  10:36

Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu

Mads Mikkelsen (Londýn, 29. března 2022)

Sedmý ročník Comic-Con Prague, který se uskuteční mezi 13. a 15. březnem v pražském O₂ universu, aktuálně oznámil nového hvězdného hosta, jímž je dánský herec Mads Mikkelsen, známý například z...

9. března 2026  10:13

Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

9. března 2026  10:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to monstrum, jsme další na řadě? „Zrádce“ Trump mate ruské jestřáby

Americký prezident Donald Trump (7. března 2026)

Když se Donald Trump loni vrátil do Bílého domu, někteří ruští zastánci tvrdé linie byli opatrně optimističtí. Doufali, že nepředvídatelnost a transakční povaha tohoto amerického prezidenta by mohly...

9. března 2026  10:06

Budovu u hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila

Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března...

Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, bylo uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila....

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.