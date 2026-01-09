Střídavá péče je aktuálně mnohem rozšířenější než v minulosti. Důvodů je hodně a záleží na každém případu, nakolik je pro děti vhodná nebo ne. Podle kritiků by sice dítě mělo mít právo na styk s oběma rodiči, ale jenom jeden domov. Zejména u malých dětí však může střídavá péče pomoci udržet pouto s druhým rodičem. Střídáním v pečování o dítě je také možno řešit situace, kdy si druhý rodič nemůže dovolit platit vysoké alimenty a vynahrazuje to rovnoměrným podílem na péči.
Jaké jsou důvody ke zrušení střídavé péče?
Aktuální právní úprava pracovala s pojmy výlučná, společná a střídavá péče, přičemž mnozí odborníci se shodovali na tom, že právě výlučná péče, kdy je dítě v péči jednoho z rodičů a druhý má „právo styku“, zbytečně zvyšuje konfliktnost rozvodů. Upozorňují na faktor soutěživosti, kdy se rodiče snaží „vyhrát“ výlučnou péči. „Často tyto pojmy fungovaly jako nálepky a nebojovalo se o faktický stav péče o děti, ale o jakési onálepkování,“ vysvětluje právnička Tereza Patočková z neziskové organizace Aperio, která poskytuje bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče.
„V současné době byl ten výklad spíše takový, že pečovat je povinnost a stýkat se je právo,“ upozorňuje Tereza Patočková. „Novela vychází z toho, že oba rodiče mají rodičovskou odpovědnost, což je balíček práv a povinností vztahující se k dítěti, který vzniká narozením dítěte a trvá až do jeho svéprávnosti nebo zletilosti. I když se rodiče rozejdou, a péče je upravená podle současné právní úpravy, tak na rodičovské odpovědnosti se nic nemění a může do ní zasáhnout jedině soud. A právě skutečnost, kdy jeden z rodičů pečoval a druhý měl tzv. právo styku, vedla k určitým problémům, kdy rodič s tzv. výlučnou péčí měl pocit, že má jakési větší právo na dítě,“ doplňuje Tereza Patočková.
Poslechněte si celý rozhovor s Terezou Patočkovou ohledně změn, které přináší novela občanského zákoníku
Smluvený rozvod a péče o děti od roku 2026
Zákon č. 268/2025 Sb., označovaný také jako „rozvodová novela“, se snaží rozvody zjednodušit a urychlit:
- Spojuje opatrovnické řízení s rozvodem a pouze v případech, kdy není spojené řízení vhodné, může soud nařídit samostatné řízení.
- Zavádí termín smluvený rozvod, jemuž předchází dohoda obou rodičů.
Novela občanského zákoníku dále stanoví, že „dítě má právo na rovnocennou péči obou rodičů, stejně jako rodiče mají právo na rovnocennou péči o své dítě.“ Nejde však o to, dělit si dítě napůl, ale o zohlednění faktu, že otec i matka jsou v životě stejně důležití, jsou si rovní, i když přirozeně nemají stejné postavení.
Mění se péče o děti u již rozvedených manželství?
V případě exmanželů, kteří již mají pravomocné soudní rozhodnutí ohledně výlučné či střídavé péče, se nic nemění. Až v případě nutné úpravy poměrů se bude rozhodovat podle nové právní úpravy.
Dítě tedy nově zůstane v péči obou rodičů, kteří by se měli dohodnout, jakou měrou se budou na péči o děti podílet. Změna je tedy především v oblasti terminologie. Forma, kdy dítě žije s jedním rodičem a s druhým se pravidelně stýká, případně žije střídavě u obou, technicky vzato zůstává jako součást péče, o kterou se rodiče „rovnocenně“ dělí.
Pokud se rodiče dohodnou, není potřeba, aby soud rozsah péče upravoval. V případě opačném bude rozsah péče v rozhodnutí soudu přesně stanoven, včetně střídání, vyzvedávání, úpravy svátků, prázdnin etc.
V první řadě jde o zájem dítěte
Přitom hlavním vodítkem v rozhodování má být zájem dítěte, který je však natolik individuální, že nejde právně definovat. Soud tedy především motivuje rodiče k dohodě a vzájemné spolupráci.
„Pro dítě je důležité, aby si rodiče mezi sebou nastavili korektní vztahy, protože dlouhodobé průzkumy ukazují, že dětem tolik nevadí, že rodiče nezůstali žít pohromadě, ale vadí jim probíhající konflikt mezi rodiči,“ doplňuje Tereza Patočková s tím, že „tohle by si rodiče měli uvědomit a měli by se snažit v zájmu svých dětí najít nějakou cestu, jak spolu komunikovat na slušné úrovni, aby dokázali rodičovskou roli vůči dětem plnit.“
Novela občanského zákoníku 2026: Co se mění?
Změny v rozvodech:
Změny v péči o děti:
Změny ohledně vyživovací povinnosti:
Zákaz tělesných trestů: