Střídavá a výlučná péče o děti končí kvůli „nálepkování“ rodičů. Nově je rovnoměrná

Zuzana Stiboříková
  5:00
Co se mění v oblasti péče o děti? Novela občanského zákoníku bude účinná od 1. ledna 2026, kdy se ruší pojmy střídavá, společná a výlučná péče. Změny se však týkají hlavně terminologie. Nový zákon chce přimět rodiče, aby se na rozsahu péče dohodli.
Děti podle odborníků nejvíc trpí probíhajícím konfliktem rodičů.

Děti podle odborníků nejvíc trpí probíhajícím konfliktem rodičů. | foto: Profimedia.cz

Střídavá péče je aktuálně mnohem rozšířenější než v minulosti. Důvodů je hodně a záleží na každém případu, nakolik je pro děti vhodná nebo ne. Podle kritiků by sice dítě mělo mít právo na styk s oběma rodiči, ale jenom jeden domov. Zejména u malých dětí však může střídavá péče pomoci udržet pouto s druhým rodičem. Střídáním v pečování o dítě je také možno řešit situace, kdy si druhý rodič nemůže dovolit platit vysoké alimenty a vynahrazuje to rovnoměrným podílem na péči.

Jaké jsou důvody ke zrušení střídavé péče?

Aktuální právní úprava pracovala s pojmy výlučná, společná a střídavá péče, přičemž mnozí odborníci se shodovali na tom, že právě výlučná péče, kdy je dítě v péči jednoho z rodičů a druhý má „právo styku“, zbytečně zvyšuje konfliktnost rozvodů. Upozorňují na faktor soutěživosti, kdy se rodiče snaží „vyhrát“ výlučnou péči. „Často tyto pojmy fungovaly jako nálepky a nebojovalo se o faktický stav péče o děti, ale o jakési onálepkování,“ vysvětluje právnička Tereza Patočková z neziskové organizace Aperio, která poskytuje bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče.

„V současné době byl ten výklad spíše takový, že pečovat je povinnost a stýkat se je právo,“ upozorňuje Tereza Patočková. „Novela vychází z toho, že oba rodiče mají rodičovskou odpovědnost, což je balíček práv a povinností vztahující se k dítěti, který vzniká narozením dítěte a trvá až do jeho svéprávnosti nebo zletilosti. I když se rodiče rozejdou, a péče je upravená podle současné právní úpravy, tak na rodičovské odpovědnosti se nic nemění a může do ní zasáhnout jedině soud. A právě skutečnost, kdy jeden z rodičů pečoval a druhý měl tzv. právo styku, vedla k určitým problémům, kdy rodič s tzv. výlučnou péčí měl pocit, že má jakési větší právo na dítě,“ doplňuje Tereza Patočková.

Poslechněte si celý rozhovor s Terezou Patočkovou ohledně změn, které přináší novela občanského zákoníku

Smluvený rozvod a péče o děti od roku 2026

Zákon č. 268/2025 Sb., označovaný také jako „rozvodová novela“, se snaží rozvody zjednodušit a urychlit:

  • Spojuje opatrovnické řízení s rozvodem a pouze v případech, kdy není spojené řízení vhodné, může soud nařídit samostatné řízení.
  • Zavádí termín smluvený rozvod, jemuž předchází dohoda obou rodičů.

Novela občanského zákoníku dále stanoví, že „dítě má právo na rovnocennou péči obou rodičů, stejně jako rodiče mají právo na rovnocennou péči o své dítě.“ Nejde však o to, dělit si dítě napůl, ale o zohlednění faktu, že otec i matka jsou v životě stejně důležití, jsou si rovní, i když přirozeně nemají stejné postavení.

Mění se péče o děti u již rozvedených manželství?

V případě exmanželů, kteří již mají pravomocné soudní rozhodnutí ohledně výlučné či střídavé péče, se nic nemění. Až v případě nutné úpravy poměrů se bude rozhodovat podle nové právní úpravy.

Dítě tedy nově zůstane v péči obou rodičů, kteří by se měli dohodnout, jakou měrou se budou na péči o děti podílet. Změna je tedy především v oblasti terminologie. Forma, kdy dítě žije s jedním rodičem a s druhým se pravidelně stýká, případně žije střídavě u obou, technicky vzato zůstává jako součást péče, o kterou se rodiče „rovnocenně“ dělí.

Pokud se rodiče dohodnou, není potřeba, aby soud rozsah péče upravoval. V případě opačném bude rozsah péče v rozhodnutí soudu přesně stanoven, včetně střídání, vyzvedávání, úpravy svátků, prázdnin etc.

V první řadě jde o zájem dítěte

Přitom hlavním vodítkem v rozhodování má být zájem dítěte, který je však natolik individuální, že nejde právně definovat. Soud tedy především motivuje rodiče k dohodě a vzájemné spolupráci.

„Pro dítě je důležité, aby si rodiče mezi sebou nastavili korektní vztahy, protože dlouhodobé průzkumy ukazují, že dětem tolik nevadí, že rodiče nezůstali žít pohromadě, ale vadí jim probíhající konflikt mezi rodiči,“ doplňuje Tereza Patočková s tím, že „tohle by si rodiče měli uvědomit a měli by se snažit v zájmu svých dětí najít nějakou cestu, jak spolu komunikovat na slušné úrovni, aby dokázali rodičovskou roli vůči dětem plnit.“

Novela občanského zákoníku 2026: Co se mění?

Změny v rozvodech:

  • Opatrovnické a rozvodové řízení se spojují do jednoho.
  • „Nesporný rozvod“ nahrazuje nový legislativní termín „smluvený rozvod“.
  • Soudní poplatek za smluvený rozvod zůstává 2 000 korun, v ostatních případech se zvyšuje na 5 000 korun.

Změny v péči o děti:

  • Mizí pojmy „střídavá, společná a výlučná péče“ a dítě je nadále v rovnocenné péči obou rodičů.
  • Rodiče buď dosáhnou dohody ohledně rozsahu péče každého z nich, nebo to soud stanoví rozhodnutím.

Změny ohledně vyživovací povinnosti:

  • Nově se zohledňuje i vývoj situace v dohledné budoucnosti.
  • Pracuje se i s dalšími nástroji pro případ neplacení výživného, například je možné postoupení dluhu na výživném.

Zákaz tělesných trestů:

  • Rodiče mají povinnost pečovat o dítě bez použití fyzických trestů, duševního strádání či jiných ponižujících opatření.
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Rusové zaútočili drony na Kyjev. Zasáhli několik bytových domů, čtyři lidé zemřeli

Sledujeme online
Bytový dům zasažený ruským dronovým útokem. (9. ledna 2026)

Rusko v noci na pátek zaútočilo drony Ukrajinu. Útok v Kyjevě zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 19 lidí zranil. Způsobil také rozsáhlé škody na domech a infrastruktuře. Drony zasáhly...

9. ledna 2026  6:51

Na západě Čech už intenzivně sněží. Čekají se problémy v dopravě

Ranní sněžení na pražském Andělu. (9. ledna 2026)

Česko zasáhlo intenzivní sněžení, které dorazilo z Bavorska. Meteorologové ráno uvedli, že vytrvale sněží hlavně na západě Čech, sněhová nadílka se přesouvá k východu. Problémy mohou nastat hlavně v...

9. ledna 2026  6:19,  aktualizováno  6:34

Střídavá a výlučná péče o děti končí kvůli „nálepkování“ rodičů. Nově je rovnoměrná

ilustrační snímek

Co se mění v oblasti péče o děti? Novela občanského zákoníku bude účinná od 1. ledna 2026, kdy se ruší pojmy střídavá, společná a výlučná péče. Změny se však týkají hlavně terminologie. Nový zákon...

9. ledna 2026

Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

Ve spolupráci
Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Doba, kdy jsme do práce nebo do školy tiskli jen v nejnutnějších případech, je dávno pryč. Éra home office, hybridní práce a distančního studia přinesla potřebu dokumenty tisknout doma v objemech,...

9. ledna 2026

Pojďte pane, budeme si hrát po čínsku. Tygr se zakousl do autobusu a zasekl se

Tygrovi se zasekl zub v kole turistického autobusu

Ve velké drama se zvrhla zvědavost mladého tygra v čínské provincii Liao-ning. Líbilo se mu, jak se točí kolo autobusu, tak se do něj zakousnul. Jenže se mu tam zasekl zub. Kolegovi v nouzi přišli na...

9. ledna 2026

Vyšší daně, slabší lihoviny. Výrobci snižují obsah alkoholu, aby udrželi ceny

ilustrační snímek

Lihoviny na českém trhu postupně mění parametry, na které byli spotřebitelé zvyklí. Některé zavedené značky snižují obsah alkoholu. Hlavním důvodem není změna receptury ani snaha šetřit na kvalitě,...

9. ledna 2026

Od Mao Ce-tungova bulváru k Trumpově dálnici. USA obnovují vliv v Kambodži

Premium
Americký prezident Donald Trump (vpravo) vedle kambodžského premiéra Hun Maneta...

Když kambodžská vláda v létě nominovala Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru, mohlo to působit jako politická kuriozita. Nyní se však ukazuje, že šlo o předzvěst strategického obratu. Po letech...

9. ledna 2026

Svižný rozjezd. Zelenou bionaftu HVO si oblíbili hlavně řidiči kamionů

Premium
Nafta HVO –(Hydrotreated Vegetable Oil) se vyrábí procesem hydrogenace zejména...

V Česku je v současnosti už přes třicet veřejných čerpacích stanic, kde lze natankovat stoprocentní HVO neboli naftu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Jde samozřejmě o minoritní část trhu,...

9. ledna 2026

Plaga plánuje zarazit reformu školní výuky. Někde však už podle nových pravidel učí

Premium
Ministr školství Robert Plaga

Vést jednotlivé školní předměty jako oddělené světy s množstvím informací k zapamatování, nebo učit o neustále se měnícím světě tak, aby si děti osvojily dovednosti a chápaly souvislosti? Ještě půl...

9. ledna 2026

Evropu sužuje silné sněžení, udeřit se chystá nebezpečná bouře Goretti

Zimní počasí v Berlíně (8. ledna 2026)

Rozsáhlé části severní a západní Evropy ve čtvrtek zasáhlo vydatné sněžení a silný vítr; mrazivé zimní počasí na mnoha místech omezilo školní docházku a na jihovýchodě Evropy způsobilo výpadky...

8. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  22:46

Byt 2kk k pronájmu Mistřín
Byt 2kk k pronájmu Mistřín

Baráky, Svatobořice-Mistřín - Mistřín, okres Hodonín
12 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 102 762 nemovitostí

Naděje pro zadržovaného Čecha. Venezuela propouští zahraniční vězně

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez (8. ledna 2026)

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ uvedl, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Mezi cizince vězněné ve...

8. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  22:07

Chatbot sítě X generoval sexualizované záběry. Brusel žádá vysvětlení

Ilustrační snímek

Evropská komise zaslala americké společnosti X Corp miliardáře Elona Muska žádost o informace ohledně chatbota s umělou inteligencí (AI) Grok v reakci na nedávný skandál, kdy chatbot na žádost...

8. ledna 2026  21:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.