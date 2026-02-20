„Nevyřešená otázka střetu zájmů vytváří reálné riziko pro ČR, že přijde o finanční prostředky, které by měly pomoct k dalšímu rozvoji podnikání,“ řekl Kupka. Podle předsedy občanských demokratů nevyřešený střet zájmů také ohrožuje důvěru Čechů v to, že si jsou všichni rovni a že pro všechny platí stejná pravidla. „Budeme sledovat, že žádná z firem nečerpá dotace a že se žádná z nich neuchází o veřejné peníze,“ dodal Kupka.
Kvůli Babišově střetu zájmů bylo s koncernem Agrofert podle dřívějšího vyjádření bývalého ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) zahájeno řízení o vrácení zemědělských dotací. Jde o dotace v celkové výši přes sedm miliard korun. Při zahájení řízení se Výborný odkazoval na právní analýzu, současný šéf resortu Martin Šebestyán (za SPD) ale následně uvedl, že řízení zahájeno dosud nebylo. Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert Šebestyánův úřad připravuje.
Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) v pátek řekla, že Evropská komise aktuální situaci ohledně dotací Agrofertu sleduje a podle ní konflikt zájmů nevylučuje. Stejně jako Kupka pak poukázala na riziko nevyplacení peněz do budoucna Česku. „Státní zemědělský intervenční fond je povinen v momentě, kdy se dozví, že vyplatil neoprávněně dotace, tak je do 18 měsíců vymáhat. A poté, když tak neučiní, Evropská komise pošle v příštím balíku o ty peníze méně, a pak to bude ležet na českých daňových poplatnících, z jejichž kapes se financuje Agrofert,“ uvedla Vrecionová.
Podle Kupky se problém nicméně netýká pouze Agrofertu, ve střetu zájmů jsou i další firmy, které Babiš vlastní. „Pokud má Andrej Babiš ve skupině svých firem zároveň zařízení, které čerpají prostředky zdravotních pojišťoven, tak na ně se to z logiky věci vztahuje také. Protože Babiš může jako předseda vlády, navíc jako premiér, ovlivňovat úhradové mechanismy a může v tomto směru zvýhodňovat své podniky, které poskytují zdravotní péči,“ podotkl Kupka.
Vymáháním dotací po Agrofertu se bude v úterý zabývat také dozorčí rada zemědělského fondu. Svolal ji předseda dozorčí rady a bývalý poslanec opozičního hnutí STAN Tomáš Dubský.