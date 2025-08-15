Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

  9:56
Ministerstvo zemědělství bude vymáhat dotace, jenž získal holding Agrofert v období, kdy byl jeho koncovým vlastníkem předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Někdejší premiér byl tedy ze své pozice ve střetu zájmů. V příspěvku na sociální síti X to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025)

Ministr zemědělství Marek Výborný (20. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš na na tiskové konferenci před...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Andrej Babiš. (17. června 2025)
Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová...
Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová...
Na případ upozornil také server Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský na dotaz ČTK uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň.

„Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací společnostmi holdingu Agrofert. Jedná se o dotace poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády,“ napsal Výborný.

Kraj za dotace pořídil škole techniku od Agrofertu, teď musí miliony vrátit

Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí server.

15. srpna 2025

15. srpna 2025  9:56

