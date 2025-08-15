Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

Na případ upozornil také server Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský na dotaz ČTK uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň.
„Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací společnostmi holdingu Agrofert. Jedná se o dotace poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády,“ napsal Výborný.
|
Kraj za dotace pořídil škole techniku od Agrofertu, teď musí miliony vrátit
Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí server.