Rozdáváte na dluh, vyčetl vládě Michálek. Babiš: Jste ekonomický diletant

Pirát Michálek si na Babiše připravil interpelaci nazvanou „Zdražování - už je líp?“ Utahoval si tak ze sloganu Ano, bude líp.

„Běžným lidem se neúnosně zdražuje úplně vše, včetně základních potřeb jako jsou potraviny nebo energie. Jejich úspory, výplaty a mzdy každý den ztrácejí na své hodnotě. Pivo zdraží, potraviny nadále prudce zdražují, byty rekordně zdražují, elektřina zdraží,“ řekl Michálek s tím, že si je vědom, že část zdražování má původ v zahraničí.

„Část odpovědnosti je na vládě a její politice. Já se chci zeptat, co s tím budete dělat, tak, aby lidé nepřicházeli o své úspory?“ ptal se předsedy vlády šéf poslanců Pirátů.



Citoval hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka že do ekonomiky jsme během pandemie narvali příliš mnoho peněz a zároveň jsme pozastavili výrobu, což podle něj vytváří silné inflační tlaky.

„Nejhorší je, když o ekonomice mluví lidé, kteří nejsou ekonomové,“ opáčil Michálkovi Babiš. „Vy se snažíte namluvit lidem, že můžeme za inflaci. To je lež,“ řekl.

Prohlásil, že jeho vláda udělá maximum pro to, aby se nezvyšovaly ceny energií. Na další zdražování podle něj vláda nemá vliv. „To by měla řešit Česká národní banka,“ prohlásil předseda vlády. “Bylo by dobré, aby nenavyšovala úroky,“ vybídl Babiš centrální banku.

„Nemluvte o tom zadlužování, vy jste ekonomický diletant stejně jako váš Ferjenčík a Bartoš,“ řekl také šéf hnutí ANO na adresu Mikuláše Ferjenčíka a Ivana Bartoš. Řekl také, že vláda nerozhoduje, jaké jsou cen. Lidé jsou podle něj rozumní, protože peníze, které získali zvýšením platů, neutratili, a jejich úspory se zvýšily celkově o 500 miliard korun.

Inflace se podle něj snižovat. „Je potřeba teď zachovat klid a v podstatě nezasahovat do toho vývoje,“ prohlásil premiér. Meziroční inflace v srpnu stoupla na 4,1 procenta a byla nejvyšší od listopadu 2008.