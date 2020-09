Střet ČSSD a ANO o obnovení krizového štábu i kurzarbeit. Vláda se neshodla

„Ani na jednom. Jednání ke kurzarbeitu budou pokračovat zítr a pan premiér setrval na svém negativním stanovisku k Ústřednímu krizovému štábu,“ sdělil Hamáček.



Tak jako na jaře při první vlně epidemie koronaviru sociální demokracie na aktivaci trvá a premiér a šéf ANO Andrej Babiš je znovu proti. Na jaře byl v čele štábu nejprve epidemiolog Roman Prymula, až později premiér ustoupil a Ústřední krizový štáb vedl Hamáček. Právě v té době k sobě připoutal pozornost, když začal organizovat, aby stát sehnal roušky v Číně. Prakticky také nesundal červený svetr, v němž chodil i na tiskové konference po jednání vlády a byl nejviditelnější tváří vlády.

„Ústřední krizový štáb nebyl nikdy na stole, ani dnes,“ řekl v pondělí Babiš. „Pro mě to není téma, není k tomu důvod,“ prohlásil předseda vlády.

„Premiér nechce svolávat krizový štáb a z mého pohledu se opakuje ta naše debata z února a března. Holt budeme asi muset počkat, zda mi dá vývoj zase za pravdu či nikoliv,“ napsal na Facebooku Hamáček.

Šéf ČSSD a jeho straničtí kolegové usilují o obnovení Ústředního krizového štábu kvůli druhé vlně koronaviru, jak o tom mluví epidemiolog Roman Prymula, a s níž si zatím stát zatím neví moc rady. Za 14 dnů až tři týdny podle Prymuly může být stejně vysoký počet hospitalizovaných jako na jaře, řekl v neděli Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Maláčová: Pojďme ukončit chaos

„Tuhle debatu vedeme, zvedáme to neustále,“ podpořil aktivaci krizového štábu ministr kultury Lubomír Zaorálek. Obnovení krizového štábu, které by dopředu postavilo jejího stranického kolegu, podpořila i místopředsedkyně sociální demokracie a ministryně Maláčová. „Pojďme ukončit chaos, není na co čekat! Aktivace Ústředního krizového štábu je proto zásadní! ÚKŠ jedná na rozdíl od Rady pro řízení zdravotních rizik operativně a takřka nonstop. Může tak okamžitě reagovat na vývoj pandemie,“ napsala na Twitteru Maláčová.

„Na vládě se opakuje situace z března, kdy premiér s aktivizací Ústředního krizového štábu otálel. Holt nechtěl být za žádnou cenu zastíněn a na úkor zvládnutí nastupující epidemie upřednostnil vlastní PR. Dnes váhá znovu,“ komentovala spor vládních stran o Ústřední krizový štáb předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Vláda řeší kurzarbeit. Šéf odborů: Neshodnou se

Vláda znovu řeší, jaká bude mít pravidla takzvaný trvalý kurzarbeit, který má zabránit masivnějšímu propouštění zaměstnanců.

Podle šéfa odbrorové centrály ČMKOS Josefa Středuly je jisté, že vláda znovu kurzarbeit neschválí, dál se bude hledat kompromis. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů totiž zatím nenašli shodu na nastavení pravidel kurzarbeitu.

Odbory navrhly prodloužit Antivirus do konce roku. To chtěla původně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale proti byla ministryně financí Alena Schillerová.

Ministři se na kurzarbeitu neshodli už minulý týden. Na tom, jaká přesně budou pravidla pro kurzarbeit, se podle Babiše vláda neshodla zejména kvůli neshodám Maláčové a Schillerové „Byl to klasický souboj, kdy jedna hlídá kasu a druhá má návrhy,“ glosoval to ironicky po minulém jednání vlády Babiš.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce, aby stát platil 70 procent čisté mzdy zaměstnance, který zůstane jeden až čtyři dny v týdnu doma, protože jeho firma nemá dost zakázek. Ministryně financí Schillerová chce, aby příspěvek od státu byl jen 50 procent čisté mzdy zaměstnance.

Vláda chce, aby nový zákon o kurzarbeitu platil od začátku listopadu, na konci října totiž skončí platnost programů Antivirus, které vláda schválila kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Respirátory i zdravotně postiženým?

Maláčová také navrhuje vládě, aby balíček s jedním respirátorem a s pěti rouškami dostali i lidé se zdravotním postižením. „Nejen skupina 60+ patří k ohroženým! S rouškami a respirátory nesmíme zapomenout na statisíce lidí se zdravotním postižením,“ uvedla na Twitteru. Vláda minutý týden rozhodla, že jeden respirátor a pět roušek dostanou lidé nad šedesát let.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga vládě navrhl uvolnění potřebného počtu respirátorů FFP2 ze Státní správy hmotných rezerv pro pražské učitele. Zváží i možnost dodání respirátorů pro učitele v dalších „oranžových“ regionech.