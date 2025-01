Střílela. A otočila zbraň proti sobě. Instruktor neměl šanci reagovat

„Za osm let, co jsme v provozu, jsme tu neměli žádný takový incident. Je nám to moc líto, že se to stalo, ale nedalo se tomu zabránit. Ani instruktor, který na střelnici dohlížel na bezpečnou manipulaci se zbraní, tomu nemohl zabránit,“ řekl včera MF DNES jeden z odpovědných lidí ze střelnice, který po výslechu policií podepsal mlčenlivost. MF DNES jeho jméno zná. Tunelová střelnice, která má tři střelecké boxy a pětadvacetimetrovou dráhu, se nachází ve sklepě domu v ulici Dr. Mareše.

Když je ale člověk rozhodnut, že spáchá sebevraždu, nedá se tomu, aby se zastřelil, zabránit. Ta dívka by musela váhat nebo to neudělat rychle, aby instruktor měl šanci. Pavel Černý zbraňový zkušební komisař