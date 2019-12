Čekárnu v Ostravě vystřílel hypochondr. Nepřesvědčil lékaře, že má rakovinu

Žena se s Vitáskem viděla naposledy před dvěma týdny. „To byl u mně. Přišel mi říct, že výsledky (vyšetření) má celkem dobré, ale že pořád neví, co mu je,“ řekla televizi Prima jeho příbuzná.

Podle ženy se Vitásek začal chovat podivně na začátku září. „On mi poslal za jeden den přes 70 zpráv. To už jsem viděla, že není normální. Tak jsem mu řekla, ať mi dá pokoj, že jsem nemocná. On potom přišel s tím, že kdybych byla nemocná, tak vypadám jako Karel Gott, a že nemocná nejsem, že se mám na sebe podívat, jak vypadám,“ popsala žena.

Po dvou týdnech za ní pak Vitásek přišel s tím, že má rakovinu ve čtvrtém stádiu. Ta se však nepotvrdila, všechny testy dopadly negativně. „On z toho byl úplně nešťastný. Nechápala jsem to.“

„Dala jsem mu teploměr a on neměl horečku. Byl z toho úplně nešťastnej, že tu horečku nemá. Tam už jsem viděla, že je úplně jinej,“ řekla žena.



Hádka s lékařem

Vitáskova příbuzná popsala i okamžiky, kdy se střelec hádal v ordinaci s lékařem, který mu vysvětloval, že rakovinu nemá. V čekárně byla i jeho partnerka. „Slyšela, jak mu doktor říkal, že je v pořádku. A on prostě že ne. Podle internetu, že v pořádku není, že rakovinu má, a že ho nechtějí léčit,“ řekla Primě jeho příbuzná.

Přítelkyně to podle ženy nevydržela a vstoupila do ordinace. „Řekla tomu doktorovi, jak to je, že to má prostě vsugerované. A ať ho pošle na nějaké vyšetření, že se s ním doma nedá vydržet, že tam i brečí,“ uvedla.

Žádanku na psychiatrii, kde se v minulosti léčil kvůli tetanii, ale nevyužil. To je podle psychiatričky Džamily Stehlíkové typické pro pacienty s hypochondrickým bludem. „Vyhýbají se psychiatrii, protože mají pocit, že se jich lékaři jen chtějí zbavit, že jim nevěří, a že tam (na psychiatrii) v podstatě skončí. Velice často tam prostě nedojdou,“ řekla televizi Prima Stehlíková.

„Každý další kontakt s lékaři, nebo s internetem, nebo s okolím byl ještě další kapkou, která ho mohla utvrzovat v přesvědčení, že je opravdu vážně nemocný. Že to teď dokonce ani lékaři nechtějí z nějakých důvodů přiznat,“ vysvětlovala psychiatrička.