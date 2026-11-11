Střelby na Úřadu vlády se nelekejte, upozornila policie. Cvičí likvidaci útočníka

„Jde o plánovanou akci bez rizika pro veřejnost. Kromě uzavřeného Kosárkova nábřeží nepředpokládáme omezení v dopravě,“ doplnili policisté na síti X.
Cvičení se uskuteční mezi 8. a 14. hodinou.
„Jde o plánovanou akci bez rizika pro veřejnost. Kromě uzavřeného Kosárkova nábřeží nepředpokládáme omezení v dopravě,“ doplnili policisté na síti X.
Cvičení se uskuteční mezi 8. a 14. hodinou.
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Vinu před senátem prohlásil Radek Pavlík, který podle obžaloby zavraždil taxikářku a ukradeným autem málem zabil další dva lidi. Případ muže, jenž svou bezcitností šokoval dokonce i zkušené...
Od středy 18. listopadu nebude při zpětném sledování volně dostupných programů TV Nova možné přetáčet reklamu. Nova zároveň operátorům nabízí řešení, které by divákům umožnilo reklamní blok po...
Pět týdnů po volbách dnes zástupci STAN, SPOLU a Praha sobě oznámí konečnou sestavu koalice pro vedení hlavního města. Podle informací iDNES.cz už jsou křesla rozdělená. Starostové budou mít...
Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro Liberecký kraj nominovali na vedoucí post Jana Svitáka, bývalého krajského náměstka a nynějšího poslance.
Řidič příměstského autobusu v jihokorejském Songnamu asi 20 kilometrů jihovýchodně od metropole Soulu během ranní dopravní špičky narazil do více než 30 vozidel stojících na červenou. Bezmála 60 lidí...
Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během jízdy dokonce natankoval a podle svých slov měl v plánu vozidlo umýt a odstavit tak, aby ho majitelé...
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Ruská tajná služba FSB oznámila zadržení dvou agentů polských zpravodajských služeb, které viní ze špionáže - konkrétně ze shromažďování informací o vojenských objektech a sociálně-ekonomické situaci...
Itálie se ohradila proti návrhu zakázat pizzu v ruských školních jídelnách. Podle poradkyně ruského prezidenta Jeleny Jampolské toto jídlo neprospívá zdraví dětí a neodpovídá snaze podporovat...
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ve středu pokračuje v projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci se zaměří na jednotlivé rozpočtové...
Zhloupla, koktá, má špatný přízvuk, dělá chyby, je mrzutější, zamrzá nebo vůbec nereaguje, stěžují si Rusové na hlasovou asistentku od technologické společnosti Yandex po ukrajinských útocích na...
Stanice CANAL+ Sport zve příznivce fotbalu do kina. Promění kinosály sítě CineStar v pomyslné fotbalové tribuny a fanoušci anglického fotbalu se mohou těšit na dva z největších šlágrů podzimní sezony...