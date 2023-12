Zavede Česko vstup do veřejných budov bez zbraní? Jsem pro, říká exčlen URNA

Pachatel si na Filozofickou fakultu podle vyšetřovatelů donesl arzenál zbraní a střeliva. Je něco takového možné udělat zcela bez pozornosti, tedy vzít zbraně do tašky a pronést je dovnitř?

To je podle mě ten největší problém. Nejsou tu ani elementární bezpečnostní procedury. Každý může do školy přijít s velkým batohem nebo taškou. Problém je v tom, že bezpečnost vždy byla a bude částečné omezení. Musíme si ale vybrat. Jestli chceme být v bezpečí, tak musíme přijmout i nějaká bezpečnostní opatření a restrikce. Nebo budeme úplně svobodní, ale pak budeme muset počítat s tím, že se něco podobného stane.

Často se argumentuje tím, že i kdyby to neudělal na Filozofické fakultě, mohl začít střílet na Staroměstském náměstí. Říkám ano, mohl. Když budu střílet na otevřeném prostoru, tak je to ale pro lidi mnohem výhodnější, než když budu střílet v uzavřeném objektu, jako je budova nebo koncertní místnost. Je potřeba přijmout bezpečností restrikce a zavést opatření.