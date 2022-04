Obětí na kladenské škole je lékař Leoš Středa, byla to vražda a sebevražda

Ve střední škole Euroinstitut pro handicapované v Neprobylicích našli policisté včera večer dva mrtvé muže společně se střelnou zbraní. Podle policie šlo o vraždu a následnou sebevraždu, přičemž střelcem by měl být 75letý muž a obětí 59letý lékař Leoš Středa.

Že je zastřeleným lékař Středa, který školu založil a provozoval, zjistila redakce iDNES.cz od důvěryhodného zdroje na místě činu.

Kladenskému deníku zdroj blízký rodině potvrdil, že ve školním bytě našly lékaře ležet na zemi bez známek života jeho filipínské přítelkyně, vedle ležel mrtvý i další jeho známý.

„Jsme naprosto zdrceni, nikdo nechápe, co se tam stalo. Leoš byl výborný nekonfliktní člověk, byl to filantrop. Je to velké neštěstí,“ řekla deníku Středova známá.

Oznámení přijali policisté na tísňové lince od rodinného příslušníka ve čtvrtek před 18. hodinou. V bytě polciisté našli i krátkou střelnou zbraň. Policisté ji zajistili pro balistické zkoumání a u obou mrtvých mužů byla nařízena soudní pitva.

„I nadále kriminalisté zjišťují okolnosti, za kterých k činu došlo, a jeho důvody,“ uvedla v pátek policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Euroinstitut v Neprobylicích je speciální školou zaměřenou na praktické vzdělávání handicapovaných studentů. Ve škole se podle webu obce mohou žáci s různým stupněm mentálního postižení vyučit v oboru úklid a výpomoc nebo absolvovat jednoleté či dvouleté praktické obory zaměřené na košíkářství, péči o zeleň a jednoduché manuální práce.

Ředitelka školy Jarmila Hejtmánková se i nadále nechce k incidentu vyjadřovat.