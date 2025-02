Děti napodobují, co vidí v médiích, míní ředitel školy, kde žák vyhrožoval střelbou

9:20

Vystřílím školu. Nezletilých dětí, které tím vyhrožují svým spolužákům i učitelům, v posledních týdnech rapidně přibylo. Jen tento týden kvůli tomu policisté zadrželi nejméně dva žáky základních škol v Děčíně a v Ostravě. Co se děje? „Děti napodobují to, co vidí v médiích nebo na sociálních sítích,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Marek Pabjan, ředitel ostravské školy, ve které se odehrál poslední incident.