Zdrtil ho neúspěch, vypadal, že si něco udělá, řekla učitelka o vraždě mačetou

„Znala jsem hodně dobře. On byl člověk, se kterým se dalo mluvit o čemkoliv. Cestoval všude, zajímala ho příroda. Byl přísný – učil taky důležité předměty – ale byl spravedlivý. Kdo se učil, tak s ním neměl problém,“ sdělila Blaženka Benešová o mrtvém. Studentům prý hodně dával, ale také toho hodně chtěl.

„Byl skvělý, jak člověk, tak učitel,“ uvedla kolegyně zavražděného se slzami v očích. „Je to hrozná tragédie,“ doplnila. Na místě tragédie v osudný den byla přítomna.

„Přišla jsem a kluci mi podávali čepici, kterou (podezřelý) ztratil při tom, jak vyskočil z okna šatny u tělocvičny. Musel hrozně spěchat. Byl celý zabalený, měl respirátor, šálu a právě čepici,“ popsala své zkušenosti Benešová. Podle ní byl student předtím několik hodin ve škole a jakmile se doslechla o tom, co se stalo, hned jí bylo jasné, že by mohlo jít o něj.

Na škole studuje i jeho bratr, dvojče. „Běžela jsem za ním a ptala se, kde má bráchu. ‚Kde je, křičela jsem‘,“ popsala učitelka. „Nevím, kde je, nebere mi telefon, odpověděl.“

„Všichni budeme mít trauma, ty děti na celý život. Takové věci se nezapomínají. Je to strašné,“ pokračovala. „Jsem třídní učitelka dvou tříd, celou noc jsem s nimi byla v kontaktu skrze internet, pořád jsem jim psala a vysvětlovala co a jak,“ sdělila.

„Musel to být strašný zkrat, já toho studenta znám, již od ‚seznamováku‘. On byl hrozně hodný. Minulý rok dostal vyznamenání, pochvalu za vzorné chození do školy. Nikdy nebyl agresivní, spíš byl takový stažený, spíše brečel. Já vůbec nechápu, co se muselo stát, že mu takto přeskočilo,“ uvedla učitelka, která se studentem dle svých slov den před tragédií 45 minut mluvila. Učitelka se prý spíše obávala, aby student neublížil sám sobě.

„Já s dětmi na tělocviku hodně mluvím, vliv na tuto tragédii mohlo mít cokoliv,“ uvedla učitelka na otázku, zda mohla mít na čin psychologický vliv covidová pandemie či válka na Ukrajině, jak o tom mluvil bezprostředně po útoku ministr školství Petr Gazdík. V rodině prý útočník dle znalostí učitelky problémy žádné neměl.

„Měl neúspěch, to je pravda. Byl z toho hrozně zklamaný, protože se hodně učil,“ popsala údajný důvod útoku učitelka. „Byl to předmět vázaný na elektrotechniku, bylo to důležité zkoušení, protože kluci ve třeťáku dělají závěrečné zkoušky, kdyby náhodou neudělali maturitu ve čtvrtém ročníku, tak aby alespoň něco měli,“ doplnila.