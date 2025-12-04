Skládal před ni nože, odvezl ji k Macoše, viní expolicistu z účasti na sebevraždě Šimůnkové

„Odvezl Lenku Šimůnkovou (…) k propasti Macocha, tam ji zanechal samotnou a odjel pryč, vypnul si mobilní telefon, nepřijal již volání poškozené, načež poškozená v 19:38 hod. přelezla zábradlí a seskočila do propasti,“ stojí podle serveru Seznam Zprávy v obvinění.
Blízcí Šimůnkové popisovali, že se žena nikdy nesmířila s tím, jak byla střelba z prosince 2023 vyšetřena a uzavřena. Svůj život ukončila skokem do Macochy letos v dubnu.
Kriminalisté tvrdí, že bývalý policista se následně k propasti vrátil, ovšem když spatřil policejní hlídku, odjel od místa pryč. Posléze zničil svůj i ženin telefon. Vyšetřovatelé zároveň zdůraznili, že Šimůnkovou u Macochy ponechal samotnou navzdory jejímu psychickém stavu, kterého si byl dobře vědom.
|
Bývalý policista čelí obvinění, že pomáhal matce oběti z fakulty se sebevraždou
Podle policie matku zastřelené Elišky izoloval od přátel a rodiny a manipuloval s ní. „Provokativně před ni pokládal nože jako test odolnosti a komentoval různé způsoby sebevraždy při návštěvách železničních tratí,“ píší podle serveru dále kriminalisté.
Proč k Macoše Šimůnkovou odvezl, muž nechce komentovat. „Já jsem k tomu vypovídal na policii. A s ohledem na probíhající vyšetřování, tak se nezlobte, ale na tohle vám neodpovím,“ řekl Seznam Zprávám.
|
Matka oběti z fakulty kritizovala policii i Rakušana. Chci znát pravdu, vyčítala mu
Zároveň odmítá, že by se Šimůnkovou manipuloval nebo ji izoloval. „To jsou čisté lži a vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. To je zbytečné,“ dodal s tím, že odmítá také tvrzení policistů, že před ni schválně skládal nože nebo ji vozil k železniční trati.
„Za prvé jsem to nedělal a za druhé, to jsou nějaké špatné interpretace, protože já jsem neměl zapotřebí toto dělat. Já na to nemám co víc říct. To jsou nesmysly,“ tvrdí. Telefony podle svých slov zničil, protože si Šimůnková nepřála, aby mobil získal někdo jiný.
Bývalého policistu kriminalisté obvinili začátkem listopadu. V případě uznání viny mu hrozí až 12 let vězení.
Šimůnková byla jedním z prvních rodičů obětí střelby na filozofické fakultě, která otevřeně promlouvala do médií i k veřejnosti. Kritizovala mimo jiné ministra vnitra Víta Rakušana a vyzývala ho k rezignaci.