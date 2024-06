Selhali jste, slyším jen lži. Rezignujte, vyzvala matka zavražděné Elišky

Víta Rakušana a Martina Vondráška oslovila maminka Elišky, která střelbu na FF UK nepřežila. „Každý máme pracovní povinnosti a většina z nás má zdravou míru sebereflexe a umí přiznat svou chybu, ostatní jsou upozorněni svými nadřízenými. Kdybyste rezignoval, pane Vondrášku, nemusela se tato šílená tragédie stát,“ upozornila Lenka Šimůnková policejního prezidenta.

„Pan Matějček věděl, že se jedná o ozbrojenou osobu. Z informací, co policisté měli, muselo být jasné, že se nejednalo pouze o sebevraha. Kdo by se mohl spokojit s tím, že je v pořádku neprojít všechna patra fakulty? Na základě čeho se hlídka spokojila s tím, že skončí prohlídku budovy u prvního poschodí? Proč nebylo vydáno okamžité varování pro budovy fakulty? Selhali jste a lžete,“ pokračovala emotivně maminka Elišky s tím, že je na místě uznání odpovědnosti v podobě rezignace krajského ředitele.

Skončit by podle ní měli i Vondrášek s Rakušanem. „Má dcera šla jen do školy a židle, na kterých sedíte, vám nepřísluší. Spravedlnost pro moji holčičku Elišku dnes, je spravedlnost pro děti zítřka,“ zakončila svou řeč Šimůnková.

Pusťte si přímý přenos z jednání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, kde policie vysvětluje výsledky vyšetřování zásahu na FF UK.

Policejní prezident zopakoval, že policisté udělali maximum. „Vím, že je to pro vás těžké, ale zděsili jsme se, když jsme viděli Breivika a zkusili jsme cvičení a zjistili, že na něco takového vůbec nejsme připraveni. Šli jsme tedy step by step a připravovali jsme se. Chápu, že dceru vám to nevrátí, ale odmítám, že jsme neudělali nic a nepřipravovali se na podobné situace, kterých jsme se nechtěli dožít,“ reagoval Vondrášek.

Rakušan uznal, že si tragédii rodin obětí neumí představit. „Cítím velikost tragédie, ale vaši ztrátu nemůžu plně chápat, nezažil jsem to. Jako otec tří dětí můžu vnímat strach a hrůzu, ten smutek plně pochopit nejde, pokud v takové situaci nejsme. Já mohu udělat maximum pro to, aby se takové tragédie neopakovaly, abychom byli připraveni,“ řekl ministr.

Šéf pražského krajského ředitelství policie Matějček se o sebereflexi podle svých slov snaží. „Budu přemýšlet o dalších věcech. Jsem přesvědčen, že policisté vše dělali s nejlepším vědomím a svědomím. Neříkám, že vše bylo v pořádku, ale k fatálnímu pochybení nedošlo. Vnímám vaši bolest a reflexi sám u sebe učiním,“ slíbil pozůstalým.