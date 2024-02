Evakuace už neskončí u dveří. Policie chystá po masakru na fakultě změny

Registr zbraní by měl nově obsahovat další údaje navíc. V současné podobě jde totiž o deset let starý systém, kterému chybějí informace, jež by policisty přivedly k potenciálnímu pachateli.

Policisté se z registru dnes dozvědí prakticky jen to, kdo vlastní jaké oprávnění pro které skupiny zbraní a jaké zbraně má registrované. Informace například o tom, jestli je nakoupil v krátkém časovém úseku, chybí. „Pracujeme na vytvoření analytického nástroje pro centrální registr zbraní nebo na vzniku jednotného analytického nástroje pro službu kriminální policie a vyšetřování, který by dokázal vzájemně propojovat informace z nejrůznějších informačních systémů,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Registr zbraní by měl víc sledovat například prodeje speciálních útočných zbraní a munice do nich a vůbec objemnější nákupy.