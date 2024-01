Krizové linky po střelbě pomohly stovkám lidí. Zájem o pomoc byl obrovský

Největší zájem o univerzitní krizový chat, který dosud využilo přibližně 700 lidí, byl v prvních dnech po střelbě.

„Hodně se na něj obraceli studenti Univerzity Karlovy, kteří měli známého, kamaráda či spolužáka na místě, nebo sami byli blízko nebo na fakultě. Dále se obávali návratu zpět do výuky. Kvůli sváteční atmosféře neměli v rodině s kým o události mluvit. Nechtěli totiž kazit ostatním svátky, měli pocit viny,“ říká Šárka Vohlídalová z Centra Carolina. Podle ní se svěřovali také s poruchami spánku nebo se ptali, kam se obrátit pro následnou pomoc.

Pomoc nehledali pouze studenti, ale i učitelé. „Ptali se, jak zvládnout návrat do výuky, jak situaci odlehčit, jak podpořit své psychické zdraví a jak být oporou pro žáky,“ uvádí Vohlídalová.

Zájem o pomoc zaznamenala také Linka bezpečí, na kterou se v souvislosti s prosincovou střelbou obrátilo 109 lidí. „Klienti s námi hovoří zejména o svém strachu, obavách, sdílejí pocity ohrožení, ztráty bezpečí nebo pocity smutku,“ uvádí vedoucí odborných služeb Linky Bezpečí Kateřina Lišková.

Krizovou linku nabízela také In Iustitia, kromě ní ale také sociálně-právní nebo psychologickou pomoc. „Krizovou intervenci jsme bezprostředně po tragédii poskytli asi 200 lidem. Ohledně návazné pomoci nás zatím kontaktovalo asi deset zájemců. V jejich případě se jednalo většinou o jednorázové konzultace, dva z nich využívají možnost terapií,“ dodala za organizaci Anežka Benešová.

„Ve čtvrtek v odpoledních hodinách převažovaly hovory s lidmi, kteří měli na místě své blízké, prožívali šok, potřebovali stabilizovat. V pozdním večeru a v průběhu noci se objevovala častěji témata zoufalství, osamělosti v prožívání, sebevražedné myšlenky,“ popsal mimo jiné v rozhovoru pro iDNES.cz sociální pracovník organizace Dušan Vaněk.

Jedním z krizových kontaktů pro zasažené střelbou na filozofické fakultě byla i Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice. Ta ovšem k 31. prosinci ukončila svůj provoz.

Lidé se však stále mohou obracet na web opatruj.se, který je zřízený Národním ústavem duševního zdraví. „Tam jsou v současné době směřovány veškeré informace, které se týkají právě psychosociální pomoci,“ uvedla předsedkyně neziskové organizace Society for all (SOFA) Lenka Felcmanová.

Zároveň lidem poradila i s tím, jak se s bezprecedentní situaci začít vyrovnávat. „V první fázi je třeba uznat, že se jedná o mimořádnou tragédii a umožnit projevy emocí, které k tomu patří. Také je hrozně důležité zaměřit se na budoucnost – že byť je to obrovská tragédie pro všechny, je třeba ji překonat,“ popsala.

Důležité je podle ní také dávat ostatním naději a víru v to, že nás tato děsivá událost nezlomí a je v pořádku si říct o pomoc, když tato situace na člověka dolehne a on zjišťuje, že kvůli tomu nemůže spát, cítí velkou úzkost nebo má obavu jít do veřejných prostor.

„Určitě bychom neměli váhat s vyhledáním odborné pomoci. Tuto strašlivou událost můžeme překonat a je důležité k tomu čerpat veškerou dostupnou podporu. A také si pomoc dávat navzájem, protože je strašně důležité opřít se o vztahy, které máme, abychom tuto událost překonali,“ uzavírá.

Linky důvěry provozují i další organizace. Kam se obrátit o pomoc, naleznete například na www.linkyduvery.cz.