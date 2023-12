Střelci nasimulovali palbu na útočníka z fakulty. Prakticky jej nešlo trefit

Daniel Vávra je mimo jiné tvůrcem videoher, například úspěšné hry Mafia. Společně s experty ze společnosti Hard Task nasimuloval střelbu tak, aby co nejvíce připomínala případnou střelbu policistů na ulici mířící na útočníka na střeše univerzity.

„Byl připraven scénář co nejvíce napodobující, co se stalo. Ve vzdálenosti sto metrů byl terč o velikosti lidského torza, okolo něj byly plochy představující okna o patro níže a výše. Akce se účastnilo několik desítek střelců od špičkových profesionálů, instruktorů střelby, policie, ale i amatérů na různé úrovni,“ uvádí Vávra, jak byl střelecký pokus koncipován.

„Každý musel na začátku uběhnout se zbraní stovky metrů, aby si dostatečně zvedl tepovou frekvenci a nasimuloval tak stres. Následně zpoza auta a rohu budovy střílel v přesně daných časových oknech na cíl. Časová okna odpovídala tomu, kdy střelec byl vidět, takže to vždy bylo v řádech sekund a celá situace trvala pár minut, přičemž čas na střelbu byl zhruba dvacet sekund. Střílelo se z pistole Glock ráže devět milimetrů s pevnými mířidly. Já střílel z vlastní pistole s kolimátorem. Většina z nás za tu dobu vystřílela dva zásobníky, tedy okolo třiceti ran,“ dodal Vávra k pokusu.

Výsledek střeleckého pokusu nepřekvapil a prokázal, že střelba z pistole, tedy krátké palné zbraně, na cíl vzdálený sto metrů je neefektivní a téměř nemožná. „Nejlepší byl policista, který byl zároveň zkušebním komisařem, který i závodí a zasáhl šestkrát. Ti absolutně nejlepší za ním z řad profesionálů a střeleckých závodníků zasáhli zhruba čtyřikrát. Mně se to podařilo na první pokus pouze jednou, na druhý a třetí pokus třikrát. Nadpoloviční většina střelců se z pistole netrefila ani jednou,“ shrnuje závěry pokusu Vávra.

Zásah byl rychlý a efektivní

Podle policejního prezidenta Martina Vondráška byl policejní zásah na univerzitě rychlý a efektivní. „Ušli jsme dlouho cestu nejen ve výcviku policistů, ale také v jejich vybavení,“ řekl Vondrášek s tím, že policisté často poskytují první pomoc jako první, než přijede záchranná služba. „Jsem si jist, že z toho budou podněty nejen do výcviku, ale i do legislativy,“ dodal Vondrášek.

Policie na tiskové konferenci ukázala záběry ze zásahu uvnitř budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Pokus Daniela Vávry společně s instruktory společnosti Hard Task prakticky vyloučil možnost zásahu útočníka na tak velkou vzdálenost. Celý pokus byl vyjádřen i čísly. „Z pistole bylo všemi vystřeleno 1002 ran a z toho pouze 57 zásahů cíle ve správném časovém okně. Dvacet zásahů si připsali čtyři nejlepší střelci,“ shrnuje Vávra střelbu z pistole na stometrovou vzdálenost.

Hrozil by zásah okna učebny

Při pokusu byla vyzkoušena i střelba z pušky, kde efektivita zásahu byla výrazně vyšší. „Z pušky bylo vystřeleno 161 ran, z toho bylo 54 zásahů cíle, což je výrazně lepší než z pistole. Z těch celkově zhruba 1200 ran šlo dvanáct pod balkon tak, že by hrozilo, že zasáhnou okna učeben a šest nad, takže hrozilo, že by přeletěly střechu,“ seznámil Vávra s výsledky pokusu.

Policejní prezident Vondrášek se k zásahu, ale i případné střelbě policistů z ulice, vyjádřil na tiskové konferenci po tragickém útoku. „Nemám žádnou pochybnost, že policisté nepostupovali, jak měli,“ uvedl a odmítl tak případnou kritiku, kterou vedla laická veřejnost ke střelbě z pistole na dlouhou vzdálenost.

Tomu dává za pravdu i Vávra. „Ve výsledku se dá říct, že běžný ozbrojený civil, ale i řadový policista, by měl jen minimální šanci zasáhnout. Zkušený střelec, včetně civilních, by měl šanci větší než nulovou a určitě dokázal zastrašit a bránit mu (útočníkovi, pozn. red.) ve snadné střelbě. I když s obřím rizikem, protože stál proti mnohem lepší zbrani. Z pušky, včetně těch kratších v pistolové ráži, by to šlo ale mnohem lépe. Riziko, že střely ohrozí i někoho jiného než střelce, tam je. Vzhledem k situaci bych se ale do kritiky zasahujících policistů na místě rozhodně nepouštěl,“ shrnul závěry pokusu Vávra.