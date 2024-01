Necítím nohu. Střelec z fakulty trefil Nizozemce, který šel s rodinou na trhy

Měla to být pohodová rodinná dovolená v Evropě. Místo toho se však Nizozemec, který navštívil před Vánocemi Prahu se svou rodinou, stal jedním z terčů střelce z filozofické fakulty. Ten 21. prosince zabil při největší masové střelbě v České republice čtrnáct lidí a více než dvacet dalších zranil.

V rozhovoru pro server Mothership Vendelova manželka Sofea řekla, jak se rodinný výlet změnil v noční můru. Prahu chtěli navštívit manželé se svou patnáctiletou dcerou a pětiletým synem už od svatby v roce 2016.

„Je to krásné město, které můj manžel navštívil během svých mladých let. Po pandemii koronaviru jsme se rozhodli, že budeme cestovat po Evropě, Praha byla jedním z míst na našem seznamu,“ řekla serveru Sofea. Praha měla být jejich poslední zastávkou před cestou do Nizozemska za Vendelovou rodinou, kde chtěli společně strávit Vánoce. Svátky však přečkali manželé kvůli střelbě v nemocnici.

K masakru došlo v den, kdy rodina plánovala opustit Česko. „Přecházeli jsme po mostě směrem ke Staroměstskému náměstí, když jsem najednou zaslechla vzdálený výstřel. Řekla jsem to Peterovi, který mi však nevěřil a přesvědčoval mě, že v centru Prahy přece nemůžu slyšet výstřely,“ vzpomíná Sofea. Přitom všichni viděli i projíždějící sanitky a slyšeli policejní sirény, když se s rodinou blížila k budově filozofické fakulty.

Najednou se ozval další výstřel a lidé kolem Vendelových začali utíkat. Rodina netušila, kde se střelec skrývá, a rozběhla se zpět na most. Rodiče s dětmi se zastavili asi po pěti stech metrech v domnění, že jsou již v bezpečí. „Najednou jsem cítila zvláštní závan větru, Peter začal holandsky nadávat, že necítí nohu a zhroutil se na zem,“ popisuje čtyřicetiletá žena.

Sofea v panice odtáhla tělo svého manžela pryč z místa, kde byl postřelen, a křičela o pomoc. Kolemjdoucí jí pomohli manžela odtáhnout asi o sto metrů dál směrem od fakulty. Krčili se přitom, aby se nestali terčem střelce.

Teroristický útok

Sofea se se svými dvěma dětmi ukryla za zděnou částí u mostu, zatímco projíždějící sanitka zastavila u místa, kde ležel její muž. Záchranáři rychle tělo postřeleného muže naložili do vozu a odjeli s ním do nemocnice. Do které, to Sofea nevěděla. Starala se pouze o to, aby útok přežily její dvě děti.

„Myslela jsem si, že zemřeme. Neměla jsem tušení, kolik je na místě střelců, nebo jestli se nejedná o teroristický útok,“ přiznala Sofea, která okamžitě volala švagrové a svému otci, aby jim rychle řekla, co se stalo. „Bylo to, jako by se zastavil čas. Připadala jsem si jako ve špatném filmu,“ popsala žena.

Peter Vendel skončil na jednotce intenzivní péče, kulka pronikla jeho pravou stehenní kostí a rozdrtila mu pánev. Poté se zabodla do žebra. Nizozemec má za sebou dvě operace, při kterých mu lékaři vyndali kulku z těla a odstranili část pánve. V současné době čeká na letecký převoz do Nizozemska na třetí operaci, při níž mu lékaři voperují protézu, aby mohl opět chodit.

Sofea ho v české nemocnici každý den navštěvovala. K útoku však neřekl jediné slovo. „Podle mě na to nechce vůbec myslet. Doufám, že se jeho psychický stav zlepší, až bude vědět, že se zase postaví na nohy,“ věří Sofea, která zůstává v Praze se svým malým synem.

Trauma však přetrvává i několik týdnů po útoku. Když si se synem šli hrát na hřiště blízko bytu, ve kterém je ubytovaná, zaslechli policejní sirénu. „Okamžitě jsme utekli zpět do bytu. Jsme vyděšení,“ svěřila se matka, jejíž dcera se 29. prosince vrátila do Singapuru se Sofeiným bývalým manželem. Ve škole se jí dostane psychologické péče.

Sofea přes otřesnou zkušenost řekla, že je vděčná za laskavost, které se jí od incidentu dostává. Singapurská a nizozemská ambasáda v Praze jí pomáhají s administrativními záležitostmi. Do Prahy dorazil den po střelbě také její tchán, Peterův otec, aby byl rodině nablízku.