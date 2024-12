Svoji dceru pořád vidím v davu. Rodiny obětí střelby hledají i po roce odpovědi

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

„Den co den usínáte s tím, že na dceru myslíte. Pořád věříte, že to není pravda, že to je jen zlý sen. Připomínají vám ji úplné detaily. Třeba když začne pršet, vzpomenete si, jak jste promokli společně na kolech. Nejhorší je, že nikdo vám neumí dát odpověď na tu základní otázku. Proč...,“ popisuje maminka, která před rokem – 21. prosince – přišla při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy o dceru.