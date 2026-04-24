Slova o parazitech do slovníku nepatří, kritizoval Středula Turka. Očekává omluvu

  11:33
Odbory očekávají od poslance Filipa Turka omluvu za označení zaměstnanců státu za parazity k deratizaci, řekl na úvod dvoudenního sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů předák Josef Středula. Podle něj taková slova už nikdy nesmí patřit do slovníku politiků. Uvedl také, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
V Praze odstartoval dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů...

V Praze odstartoval dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Na fotografii jsou zachyceni prezident Petr Pavel jako host a předseda odborů Josef Středula. (24. dubna 2026)

„Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika, do žádného slovníku! Lidé, kteří pracují pro stát, si zaslouží poděkování. Tato slova nepatří a doufám, že už nikdy nebudou patřit do slovníku kohokoliv, kdo vystupuje. Vrací nás to někam, kde už nikdy být nesmíme,“ řekl Středula.

Vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali. Středula uvedl, že zaměstnanci státu očekávají od Turka omluvu.

Žádá ji i Odborový svaz státních orgánů a organizací. Očekává také, že premiér Andrej Babiš Turkova vyjádření jasně odmítne. Ten v pátek při příchodu na neformální summit EU na Kypru výrok kritizoval.

To si nesmí dovolit, budu to řešit. Babiš zpražil Turka za slova o deratizaci úředníků

„Vnímám to velice negativně. Pan Turek takhle nemůže mluvit, je to nepřijatelné. My si úředníků velice vážíme. Historicky s nimi spolupracuji, třeba paní Schillerová byla úředník. Budu mluvit s panem Macinkou a panem Turkem, že tohle si nemůže dovolovat,“ prohlásil premiér.

Turek výrok pronesl při debatě na víkendové oslavě internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů, a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl.

„Česko by mělo rozhodně opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky,“ uvedl dále Středula. Podpora by měla směřovat do produkce a služeb s přidanou hodnotou.

ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek. Počet členů postupně klesá, příchod nových zájemců úbytek kvůli stárnutí nedorovnává. V roce 2018 bylo podle tehdejších údajů svazů 29 a členů 310 tisíc.

Kolektivní smlouvy pokrývají v Česku asi 35 procent pracovníků. „Zastupujeme 1,5 milionu zaměstnanců,“ řekl Středula.

Podle unijní směrnice o kolektivním vyjednávání a minimální mzdě by dohodu o pracovních podmínkách či růstu výdělků měly mít čtyři pětiny pracujících. Odbory už dřív uvedly, že si lidé ve firmách s kolektivní smlouvou vydělali v roce 2023 v průměru o 90 408 korun víc než v podnicích bez smlouvy, odpracovali za měsíc průměrně o pět hodin méně.

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů. Některé profese si polepší až o 9 procent

Podle Středuly si ČR udržuje v Evropě vysokou míru zaměstnanosti, a to i v oborech špičkových technologií. Nezaměstnanost ale za poslední rok stoupla téměř o procentní bod, růst je patrný ve všech krajích, podotkl odborář. Vyzval vládu, aby se na situaci ve slabších regionech zaměřila. Zmínil také další tlak na růst výdělků a hlavně minimální mzdy.

Zhruba dvě stovky odborářů a odborářek si odpoledne zvolí své vedení na příští čtyři roky. O post předsedy se ucházejí dosavadní předák Josef Středula, místopředseda olomoucké regionální rady odborů Alois Mačák a šéf školských odborů František Dobšík. Do dvou místopředsednických funkcí kandidují dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.

ČMKOS si před lety si za svůj hlavní cíl dala růst mezd a platů se sloganem Konec levné práce. Na minulém sjezdu zmiňovala snahu o zkracování pracovní doby při zachování stejného výdělku. V posledních době požaduje zastropování důchodového věku na 65 letech a dřívější penze pro co nejširší okruh lidí s rizikovou prací.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Protočili kočku v sušičce a hodili ji psovi. Žalobkyně zrušila obvinění mladíků

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Státní zastupitelství významně zasáhlo do případu dvou mladíků z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky, její mrtvé tělo pak předhodili psovi a vše si natáčeli. Dozorová žalobkyně zrušila jejich...

24. dubna 2026  11:42

Muž se oháněl vysokou funkcí, pak napadl strážníky. Mluví se o státním zástupci

Ilustrační snímek

Hned do několika potyček se minulou sobotu v Brně dostal šedesátník ohánějící se vysokou funkcí. Podle některých informací se jednalo o místního státního zástupce. Starší muž vulgárně pokřikoval na...

24. dubna 2026  11:40

Slova o parazitech do slovníku nepatří, kritizoval Středula Turka. Očekává omluvu

V Praze odstartoval dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů...

Odbory očekávají od poslance Filipa Turka omluvu za označení zaměstnanců státu za parazity k deratizaci, řekl na úvod dvoudenního sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů předák Josef...

24. dubna 2026  11:33

Šlachtova Přísaha končí v europarlamentu, její europoslanci odešli z hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Redakci iDNES.cz to sám potvrdil. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl Staněk. Hnutí...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  11:26

Chlapec se dusil bonbónem. Policisté zkoušeli různé techniky, jak ho zachránit

Bonbón, díky němž se málem udusil chlapec v Huslenkách na Vsetínsku, se...

Ve středu dopoledne provedli policisté z Karolinky na Vsetínsku zákrok, který pro ně vůbec nebyl běžný. Podařilo se jim zachránit chlapce, jenž se málem udusil. Nešťastnou náhodou vdechl bonbón a ten...

24. dubna 2026  11:24

Trump pózoval s tenistkami, s muži si stoupl před ně. Rozčílil i Navrátilovou

Americký prezident Donald Trump se sešel s ženský tenisovým týmem Georgijské...

Americký prezident Donald Trump sklízí kritiku za fotografii s tenistkami v Bílém domě. Ženy jsou totiž na snímku vzadu, zatímco prezident spolu s trenéry stojí vepředu. Tenisová legenda Martina...

24. dubna 2026  11:23

Lidovci volí nové vedení, Pithart vidí v Grolichovi příštího premiéra

Přímý přenos
V ostravském hotelu Clarion se koná sjezd KDU-ČSL. Na snímku je Jan Grolich,...

Lidovci si na sjezdu v Ostravě volí nové vedení. Jejich naděje se upírají ke krajské hvězdě KDU-ČSL, jednačtyřicetiletému jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi, který se má pokusit získat pro...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  11:18

VIDEO: Ukrajinec před náborářem utekl na střechu, oba se zřítili na dalšího vojáka

Náborář naháněl muže na střeše, oba se zřítili na zem

Jak drsná mobilizace na Ukrajině může být, ukázalo další video kolující na sociálních sítích. Armádní náboráři v něm ze střechy rodinného domu sundávají muže, který tam před nimi utekl. Nakonec však...

24. dubna 2026  11:13

Hledáte šuhaje z Brna? Měli jsme ho taky, bylo to dobré, řekl lidovcům Kupka

Předseda ODS Martin Kupka na sjezdu lidovců v Ostravě (24. dubna 2026)

Za společné vládnutí poděkoval lidovcům na sjezdu v Ostravě předseda ODS Martin Kupka. „Slyšel jsem, že hledáte šuhaje z Brna. Měli jsme ho taky a bylo to dobré,“ prohlásil Kupka v narážce na to, že...

24. dubna 2026  11:02

Ve Španělsku odsoudili Čecha na 30 let. Usvědčili ho ze smrti celníka a pirátství

Ilustrační foto

Španělský soud odsoudil kapitána lodi, který v roce 2023 zavinil smrt příslušníka celní správy poblíž Kanárských ostrovů, k 30 letům vězení, uvádějí španělská média. Podle informací serveru InfoLibre...

24. dubna 2026  10:58

Konečně tu nejsou Rusové, chválil si Tusk na summitu. Laškoval s Ficem

Donald Tusk a Robert Fico na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026)

Polský premiér Donald Tusk si na neformálním summitu EU na Kypru pochvaloval, že v jednacím sále konečně nejsou žádní Rusové. Jde o narážku na maďarského premiéra Viktora Orbána, který na schůzku do...

24. dubna 2026  10:49

Zachování Bedřišky posoudí analýza, místní berou osud osady do vlastních rukou

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Budoucnost ostravské osady Bedřiška nyní závisí na číslech. Magistrát totiž počítá náklady na tři možné scénáře – od kompletní revitalizace a nové výstavby až po úplný zánik lokality. Zatímco...

24. dubna 2026  10:43

