„Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika, do žádného slovníku! Lidé, kteří pracují pro stát, si zaslouží poděkování. Tato slova nepatří a doufám, že už nikdy nebudou patřit do slovníku kohokoliv, kdo vystupuje. Vrací nás to někam, kde už nikdy být nesmíme,“ řekl Středula.
Vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali. Středula uvedl, že zaměstnanci státu očekávají od Turka omluvu.
Žádá ji i Odborový svaz státních orgánů a organizací. Očekává také, že premiér Andrej Babiš Turkova vyjádření jasně odmítne. Ten v pátek při příchodu na neformální summit EU na Kypru výrok kritizoval.
|
To si nesmí dovolit, budu to řešit.
„Vnímám to velice negativně. Pan Turek takhle nemůže mluvit, je to nepřijatelné. My si úředníků velice vážíme. Historicky s nimi spolupracuji, třeba paní Schillerová byla úředník. Budu mluvit s panem Macinkou a panem Turkem, že tohle si nemůže dovolovat,“ prohlásil premiér.
Turek výrok pronesl při debatě na víkendové oslavě internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů, a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl.
Volba vedení
„Česko by mělo rozhodně opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky,“ uvedl dále Středula. Podpora by měla směřovat do produkce a služeb s přidanou hodnotou.
ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek. Počet členů postupně klesá, příchod nových zájemců úbytek kvůli stárnutí nedorovnává. V roce 2018 bylo podle tehdejších údajů svazů 29 a členů 310 tisíc.
Kolektivní smlouvy pokrývají v Česku asi 35 procent pracovníků. „Zastupujeme 1,5 milionu zaměstnanců,“ řekl Středula.
Podle unijní směrnice o kolektivním vyjednávání a minimální mzdě by dohodu o pracovních podmínkách či růstu výdělků měly mít čtyři pětiny pracujících. Odbory už dřív uvedly, že si lidé ve firmách s kolektivní smlouvou vydělali v roce 2023 v průměru o 90 408 korun víc než v podnicích bez smlouvy, odpracovali za měsíc průměrně o pět hodin méně.
|
Odbory a vláda se dohodly na růstu platů. Některé profese si polepší až o 9 procent
Podle Středuly si ČR udržuje v Evropě vysokou míru zaměstnanosti, a to i v oborech špičkových technologií. Nezaměstnanost ale za poslední rok stoupla téměř o procentní bod, růst je patrný ve všech krajích, podotkl odborář. Vyzval vládu, aby se na situaci ve slabších regionech zaměřila. Zmínil také další tlak na růst výdělků a hlavně minimální mzdy.
Zhruba dvě stovky odborářů a odborářek si odpoledne zvolí své vedení na příští čtyři roky. O post předsedy se ucházejí dosavadní předák Josef Středula, místopředseda olomoucké regionální rady odborů Alois Mačák a šéf školských odborů František Dobšík. Do dvou místopředsednických funkcí kandidují dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
ČMKOS si před lety si za svůj hlavní cíl dala růst mezd a platů se sloganem Konec levné práce. Na minulém sjezdu zmiňovala snahu o zkracování pracovní doby při zachování stejného výdělku. V posledních době požaduje zastropování důchodového věku na 65 letech a dřívější penze pro co nejširší okruh lidí s rizikovou prací.