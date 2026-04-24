Středula zůstává předsedou odborářů. Uspěl už v prvním kole těsnou většinou

  19:38
Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho v pátek delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Výsledek večer oznámila šéfka volební komise Jana Hnyková. Středula měl dva protikandidáty, uspěl hned v prvním kole volby. V čele největší odborové centrály zůstává pro čtvrté čtyřleté období.
Dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), 24. dubna 2026, Praha. Josef Středula obhájil post předsedy už v prvním kole volby. (24. dubna 2026) | foto: ČTK

ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek.

Podle Hnykové šéfa školských odborů Františka Dobšíka volilo 75 odborářek a odborářů a místopředsedu olomoucké regionální rady odborů Aloise Mačáka osm členů konfederace svazů.

Středula centrálu vede od jara 2014 po tři období, nyní bude v jejím čele počtvrté. Před dvěma lety ho ve funkci potvrdil mimořádný sněm poté, co mu zaniklo členství v odborech i místo ve vedení kvůli nezaplaceným členským příspěvkům.

Středulova pozice také oslabila před pár lety, když kandidoval na prezidenta. Zároveň však zůstal v čele ČMKOS a pak se prezidentské kandidatury vzdal.

Dobšík od května 2003 vede školské odbory. Těm se v minulých letech dařilo vyjednat navyšování výdělků. Držely stávkovou pohotovost, zorganizovaly stávku ve školách. Dobšík před osmi lety neúspěšně kandidoval do Senátu za ČSSD.

Místopředseda olomoucké regionální rady odborů Mačák v minulosti působil třeba jako náměstek olomouckého hejtmana, kvůli nejasnostem ohledně více než milionového daru od několika firem v roce 2015 rezignoval.

V roce 2018 se stal náměstkem tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka. Po odchodu z ministerstva se dostal do prostějovské organizace svazu KOVO.

