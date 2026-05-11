Zasedne tripartita. Projedná věk odchodu do důchodu i penze pro náročné profese

Předchozí kola jednání charakterizovaly především spory o definici náročných profesí a mechanismus dřívějšího odchodu do penze. Dialog doposud komplikovala neschopnost obou stran najít společnou řeč nad rozsahem rizikových kategorií prací.
Kromě náročných profesí zůstává problematickým bodem i tempo zvyšování důchodového věku a budoucí úroveň valorizací. Dosavadní zasedání expertních týmů sice přinesla dílčí technické posuny, politická shoda na celkové architektuře systému však stále chybí. Podle návrhu bývalé vlády Petra Fialy by se měl věk odchodu do důchodu postupně zvýšit na 67 let.
Odbory budou chtít snížení věku odchodu do důchodu a zkrácení pracovního týdne
Zatímco odbory při posledních jednáních uvítaly plán současné koalice zmrazit věk odchodu do penze na 65 letech, zaměstnavatelé již avizovali, že odpady na demografii nemusí být příznivé. Podle některých může působit problémy generace takzvaných Husákových dětí, která má do důchodu odejít v průběhu třicátých let. Na trh práce naopak nastupují početně slabší generace. Lidí v aktivním věku tak ubude, počet seniorů v penzi naopak výrazně vzroste.