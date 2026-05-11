Zasedne tripartita. Projedná věk odchodu do důchodu i penze pro náročné profese

  13:33
V pondělí odpoledne zasedne na Úřadu vlády tripartita, která má ambici najít shodu na důchodové reformě, investicích státu či tématech spojených se zdravotnictvím. Tisková konference je naplánovaná na 18. hodinu, iDNES.cz ji nabídne živě.

Předchozí kola jednání charakterizovaly především spory o definici náročných profesí a mechanismus dřívějšího odchodu do penze. Dialog doposud komplikovala neschopnost obou stran najít společnou řeč nad rozsahem rizikových kategorií prací.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (vlevo) a předseda odborů Josef Středula na jednání tripartity (9. března 2026)
Dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, 24. dubna 2026, Praha. Kandidáti na předsedu (zleva) Alois Mačák, Josef Středula a František Dobšík. (24. dubna 2026)
Dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, 24. dubna 2026, Praha. Kandidáti na předsedu (zleva) Josef Středula, František Dobšík a Alois Mačák. (24. dubna 2026)
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula po jednání tripartity (9. března 2026)
14 fotografií

Kromě náročných profesí zůstává problematickým bodem i tempo zvyšování důchodového věku a budoucí úroveň valorizací. Dosavadní zasedání expertních týmů sice přinesla dílčí technické posuny, politická shoda na celkové architektuře systému však stále chybí. Podle návrhu bývalé vlády Petra Fialy by se měl věk odchodu do důchodu postupně zvýšit na 67 let.

Odbory budou chtít snížení věku odchodu do důchodu a zkrácení pracovního týdne

Zatímco odbory při posledních jednáních uvítaly plán současné koalice zmrazit věk odchodu do penze na 65 letech, zaměstnavatelé již avizovali, že odpady na demografii nemusí být příznivé. Podle některých může působit problémy generace takzvaných Husákových dětí, která má do důchodu odejít v průběhu třicátých let. Na trh práce naopak nastupují početně slabší generace. Lidí v aktivním věku tak ubude, počet seniorů v penzi naopak výrazně vzroste.

