Bez prodavačů a klempířů. Ze tří stovek středoškolských oborů má zůstat půlka

Některé obory ale nezmizí úplně, jen se spojí s jinými. „Řada stávajících oborů má společný základ, což umožní několik dosavadních sloučit do jednoho. Výsledkem má být přehlednější nabídka pro uchazeče a u odborných oborů efektivnější vazba školního vzdělávání na potřeby zaměstnavatelské sféry a praxe,“ vysvětluje změnu mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Ministerstvo spolu s Národním pedagogickým institutem nyní pracuje se třemi variantami: jedna počítá se 157 obory, druhá se 115 a třetí se 104. Nyní jich je asi 280. Finální podoba má být hotová na konci roku, pravidla pro školy pak za tři roky. A od září 2029 mají do nových oborů nastoupit první studenti.

A jak by to mohlo vypadat v praxi? Třeba ve skupině stavebnictví, geodézie a kartografie by mohlo ze současných 29 oborů zůstat jen osm. Tradiční řemesla jako kameník, kominík, sklenář, tesař, zedník, obkladač, pokrývač, klempíř a třeba malíř a lakýrník by měla v ideální představě ministerstva být jedním oborem Stavební řemesla.

Více teorie a méně praxe?

Novým oborem by také mohla být Elektrotechnika, do níž by spadali elektrikáři, elektromechanici i mechanici telekomunikačních sítí.

Jenže lidé z praxe upozorňují, že najít společný odborný základ není v řadě skupin oborů realizovatelné. „Zkrátil by setím čas odborného výcviku, žáci by se učili více teoreticky, mnohdy o tom,co nepotřebují. A méně by toho uměli prakticky,“ namítá Vladimír Woth, expert Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

„Rozhodně nejde o krok správným směrem. Problém s nedostatkem odborníků v technických oborech vzniklá situace ještě prohloubí,“ nesouhlasí Woth, který je i zástupce ředitele na Akademii řemesel Praha– Střední škole technické.

Skeptické jsou k připravované úpravě i některé další firmy a odborné svazy včetně hospodářské komory. „Je potřeba, aby se změna soustavy středoškolských oborů dělala ve spolupráci s firmami, zaměstnavateli, kteří dodají a určí, co jsou ty klíčové absolventské kompetence. Protože absolvent musí být ve výsledku uplatnitelný,“ podotýká ředitelka sekce vzdělávání hospodářské komory Helena Úlovcová. „Nejde proškrtat soustavu oborů od stolu. Bohužel se to právě tak částečně děje. A některé změny jsou jen pro změny, odtržené od reality,“ říká.

Že by komunikace ze strany ministerstva měla být lepší, vnímá i viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy pro vzdělávání a digitální ekonomiku Milena Jabůrková. Proti samotnému záměru ale nic nenamítá. „Snížení počtu oborů může pomoci v orientaci jak žákům a rodičům, tak zaměstnavatelům. Pokud se z několika příbuzných oborů vytvoří širší obor s vnitřní profilací, je to dobrá cesta,“ souhlasí.

Široká nabídka mate

S tím, že se nabídka oborů zúží a zároveň se jejich základy rozšíří, souhlasí i ti, kterých se změna předně týká– studenti. „Nabídka oborů je příliš široká a mladí lidé jsou při rozhodování o své vzdělávací dráze často nedostatečně informovaní a zmatení. Pokud se rozhodnou studovat, může se jim stát, že si vyberou příliš specifický obor a po vystudování je okolnosti budou nutit k rekvalifikaci. Proto iniciativu vítáme,“ říká Adam Pochman z České středoškolské unie.

Upozorňuje také na statistiku, podle které přibližně 40 procent studentů odborných středních škol pracuje několik let po odchodu ze školy mimo vystudovaný obor.

Podle analytičky Nikoly Šrámkové z organizace EDUin se rovněž ukazuje, že studenti úzce zaměřených oborů často školu nedokončí. Vtom lepším případě jdou studovat něco jiného, ale stát to stojí peníze navíc za delší studium. „Reformu nutně potřebujeme. Objevují se zde také obory, které nemají dlouhodobou perspektivu uplatnění, což v kontextu rychle se měnícího trhu práce není ideální, jde například o obor prodavač,“ poukazuje.

Během podzimu bude ministerstvo ještě sbírat data a analyzovat potřeby některých klíčových profesí. Například v energetice, kde se očekávají významné investice do výroby polovodičů a čipů a pracovní síla bude potřeba.

Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS)chce mít na změně širokou shodu. Debata se podle něj ale vleče už příliš dlouho, a tak bylo nutné udělat „první výkop“, od návrhu se pak budou odvíjet další diskuse. „Teď bude prostor se o všem detailně bavit, vyříkávat si argumenty a přijít s finálním řešením. Určitě nám záleží na tom, aby na výsledku panovala co nejširší shoda napříč všemi aktéry,“ ujišťuje.

Poslankyně Jana Berkovcová (ANO) resortu doporučuje více dbát na názory odborných škol a učilišť, teď se na ně podle ní nebere zřetel.