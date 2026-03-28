„S mámou a tátou jsem výběr střední řešila dlouho, taky ve škole. V únoru, když jsem podávala přihlášky, jsem měla za to, že jsem si vybrala celkem solidně. Ale když si teď dělám cvičné testy a někdy se mi to nepovede, je to k vzteku. Bojím se, jestli nebudu mít zrovna špatný den a nepohořím. Co bych pak dělala?“ svěřuje se deváťačka Jitka z Ostravy.
Redakce iDNES.cz přináší tipy, jak mohou rodiče dětem s obavami z neúspěchu pomoci.
Podle psycholožky Jany Zapletalové je důležité, aby dospělí na děti nyní nepřenášeli své obavy a stres u nich nestupňovali. „Rodiče teď více než jindy musejí zachovat klid, oprostit se od vlastních ambicí. Měli by u dětí podporovat jejich sebedůvěru, poukazovat na úspěchy, kterých děti dříve dosáhly. Rozhodně není řešením deváťákům říkat, že pokud se jim na první pokus nepodaří dostat na školu, bude to zklamání,“ varuje Zapletalová, předsedkyně Asociace školní psychologie.
Dodává, že na případný neúspěch je možné pohlížet spíše jako na startovní čáru pro „plán B“. „To, že nevyjde volba v prvním kole, neznamená konec světa. Je možné ve druhém kole zabojovat o jinou školu, z ní další rok na tu vysněnou přestoupit. Nebo se dítě může rozhodnout pro zajímavý obor třeba i na učilišti, maturitu si dokončit později. Říkám tomu objížďka. Mladý člověk totiž může dosáhnout původního cíle, třeba dostat se na univerzitu, ale ta cesta povede jinudy, bude delší, ale také může být velmi zajímavá a přínosná,“ radí Zapletalová.
Právě takové náhradní varianty rodiče s dítětem mohou probírat, ovšem v klidu a bez nátlaku. Společně s poctivým tréninkem a přípravou na zkoušky podle Zapletalové může takový přístup dodat dětem sebejistotu. „Trénink je důležitý, stejně jako určité množství strachu. Ten je přirozený a v malém množství funguje jako motivátor,“ dodává psycholožka.
Testové úkoly a tréninková zadání denně vydává i MF DNES, všechny testy z matematiky a českého jazyka jsou dostupné v seriálu iDNES Premium zde. Uchazeči mohou využít také zadání na stránkách organizace Cermat, v aplikacích TAU nebo InSpis SET Mobile, za níž stojí Česká školní inspekce.
S tréninkem je podle Magdaleny Černé z Centra Locika potřeba ale včas skončit. „Den před přijímačkami je potřeba odpočívat, děti by se měly věnovat něčemu, co jim dělá radost. V posledním týdnu je vhodné jen opakovat, ne učit se ještě něco nového,“ radí Černá. Centrum Locika připravilo sérii rad pro rodiče, jejichž děti čekají přijímačky.
Dech i radostné vzpomínky
Dospělí by například měli potomkům ukázat, jak se mohou zklidnit, až to v den zkoušky budou potřebovat. V úvahu připadají dechová cvičení či chvilkové přesměrování pozornosti na radostnou vzpomínku.
|
„Zeptejte se dětí, jakou pomoc od vás potřebují. Vymyslete spolu, na co se mohou těšit, až bude po přijímačkách. Řekněte jim, že je máte rádi a věříte v jejich schopnosti, i když se přijímačky nepovedou,“ dává tipy Černá.
Naopak vyhnout by se rodiče měli zlehčování dětských obav, srovnávání s ostatními a neměli by na děti klást přehnaná očekávání.