Výsledky přijímacích zkoušek: jak se počítají body a vyplatí se odvolat?

Co rozhoduje o bodech pro přijetí na školu?

Každá škola i obor mají vlastní pravidla. Pro maturitní obory platí, že do celkového bodového zisku dítěte se počítají především výsledky jednotné přijímací zkoušky, která se píše v dubnu z českého jazyka a matematiky. Různé školy mají stanovenou vlastní hranici bodového zisku, kterou musí uchazeč splnit.

Většina oborů, především ty nematuritní, hledí na závěrečné vysvědčení z osmé třídy a pololetní vysvědčení z deváté třídy.

Kdy se dozvím výsledky? 15. května 2025 zveřejní ředitelé středních škol výsledky prvního kola přijímacího řízení.

Další kategorií, v níž lze nasbírat body, jsou vysoká umístění v různých soutěžích a předmětových olympiádách. Body některé školy udělují i za vzdělávání se v základních uměleckých školách, případně další pravidelné mimoškolní aktivity.

Část škol také pořádá i vlastní část přijímacích zkoušek, která se skládá buď z testu, nebo třeba pohovoru.

Proč rozmýšlet priority škol?

Na přihlášku na střední školu musí uchazeč uvést, jakou pro něj má daný obor prioritu. Znamená to, že žák školy očísluje podle toho, na kterou z nich by nastoupil nejraději.

Toto pořadí je zásadní pro rozřazení dětí do oborů. Stejně jako loni to bude mít na starosti speciální algoritmus, tedy systém od Cermatu. Každá škola si udělá seznam dětí podle jejich bodového zisku. Algoritmus je pak začne rozřazovat. Pokud uchazeč splní podmínky pro přijetí na více školách, na které se hlásí, algoritmus jej přiřadí na obor s nejvyšší zvolenou prioritou.

Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého. Organizace Cermat, která zajišťuje přijímací řízení

Odvolání? S přijetím nepomůže

Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí třeba z důvodu podezření na nesprávné bodové ohodnocení, ale ne z důvodu naplněné kapacity oboru.

Ještě nedávno bylo pravidlem, že si žáci, kteří skončili na střední škole „pod čarou“, podávali odvolání. V následujících dnech čekali, zda se někdo z přijatých konkurentů na obor nezapíše, oni tak v pořadí poskočí vzhůru a nakonec se na školu dostanou.

Jenže odvolání už od loňska uchazečům o střední školy nepomáhá. Všechna volná místa totiž zaplní algoritmus úspěšnými uchazeči. Pokud se dítě nedostane na žádnou z vybraných škol, musí podat přihlášku do druhého kola. Tu ale nevypisují všechny školy ani obory.

Přesto i letos může žák odmítnout nastoupit na školu, kam jej algoritmus přiřadil. Třeba proto, že by raději studoval jiný obor. Má to ale háček – žák musí udělat přijímačky znovu. „Pokud je uchazeč přijat do oboru nebo na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v prvním kole přijímacího řízení a pokud tak učiní do 21. 5. 2025, může podat přihlášku do druhého kola,“ vysvětluje na webu prihlaskynastredni.cz Cermat.

Jak je to s druhým kolem?

O tom, jestli se na dané škole bude vypisovat druhé kolo přijímacího řízení, musí její ředitel rozhodnout a informaci zveřejnit do 19. května 2025. Přihlášky se budou podávat do 26. května 2025.

Termíny druhého kola 19. května 2025 – ředitel střední školy zveřejní, zda otevře druhé kolo přijímacího řízení 26. května 2025 – končí možnost podávat přihlášku do druhého kola 24. června 2025 – zveřejnění výsledků druhého kola

Druhé kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří se nikam nedostali v prvním kole, případně se přijetí vzdali. Pokud se dítě v prvním kole nikam nehlásilo, může si ve druhém kole podat přihlášku jen do nematuritních oborů.

Střední školy totiž musí ve druhém kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky. Některé školy mohou mít i vlastní další kola přijímacího řízení a vlastních zkoušek nebo pohovorů.

I v tomto kole si žák seřadí školy podle priority, opět jej rozřadí algoritmus. Výsledky budou zveřejněny 24. června 2025.