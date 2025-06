„Z celkového počtu 13 774 všech uchazečů jich bylo ve druhém kole přijato 10 491, zatímco 3 283 zůstává prozatím bez umístění. Tyto děti a jejich rodiny mají stále možnost využít třetí a další kola přijímacího řízení tam, kde jsou volná místa stále k dispozici,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.

Informace o tom, zda a kam byli žáci přijati, najdou na webu DiPSy podle svého registračního čísla. Na stejném místě je i seznam těch škol, které ještě volná místa mají. Počty se průběžně mění, ve večer bylo volných asi 3 350, převažovala ale ta na soukromých školách.

Drtivá většina uchazečů mířila na čtyřleté a kratší obory. Pro zájemce o víceleté obory bylo k dispozici jen 350 míst. Znovu se na ně pokoušela dostat zhruba tisícovka žáků pátých a sedmých tříd.

Zbývajících 12 732 uchazečů mělo zájem o čtyřleté a kratší obory, kam se řadí třeba ty na učilištích zakončené výučním listem. Míst pro tyto uchazeče bylo dost, ale jen pokud se započítaly i soukromé školy. Navíc celkem 24,5 tisíce míst nebylo rozvrstvených napříč republikou rovnoměrně ani tak, aby odpovídaly převisu uchazečů.

700 deváťáků bez školy

Ne všichni zájemci o čtyřleté a kratší obory byli jen neúspěšní deváťáci. Podle dat ministerstva školství se na žádnou střední školu nedostalo v prvním kole zhruba 6,4 tisíce deváťáků. Ostatní se pokoušeli dostat na svou vysněnou střední školu, přestože už jinou střední studují, případně se hlásili k nástavbovému studiu a neuspěli.

„Necelých sedm tisíc žáků se do druhého kola přihlásilo z devátých tříd. Zkoušky ve druhém kole úspěšně složilo 88,4 procenta z nich (tedy asi 5 700 deváťáků, pozn. red.). Přibližně 65 procent deváťáků se dostalo na obor, který uvedli jako svoji první volbu,“ shrnula aktuální výsledky mluvčí.

Druhokoloví uchazeči letos častěji zamířili do učebních oborů s výučním listem – konkrétně jich bylo 7 150, což je o čtvrtinu více než loni. Táhla také lycea a mírně si polepšily střední odborné školy. Naopak o gymnázia zájem mírně – asi o osm procent – klesl. Volných míst bylo více než přihlášek na ně, ale placení školného řadu rodin odradilo.

Na výsledcích se projevilo také taktizování, podobně jako v prvním kole. „Uchazeči se snaží odhadnout, kam mají největší šanci se dostat. Na portálu DiPSy mohou vidět, jaký byl v minulých letech zájem o jednotlivé školy – kolik přihlášek přišlo a kolik z nich uspělo. Školy, které byly loni přeplněné, letos zažívají propad v počtu přihlášek. Méně žádané naopak čelí náporu,“ poukázal analytik PAQ Research Jan Zeman.

Přihlášky už jen papírově

A co když to nevyšlo ani napodruhé? Pro deváťáky to nemusí automaticky znamenat nástup na úřad práce. Pořád mají šanci dostat se na školu ve třetím, případně dalších kolech. Přihlášku už ale nepůjde podat přes portál DiPSy jako dosud.

„Podávají se výhradně papírové přihlášky, a to na libovolný počet škol a oborů. Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na sedmý den od vydání rozhodnutí v kole předchozím,“ informuje Cermat.

Neúspěšní uchazeči si tak budou podávat přihlášky až příští týden. A to vždy fyzicky či poštou přímo na danou školu a pouze pro tam otevíraný obor. Školy mohou uzávěrku přihlášek nastavovat libovolně, některé z nich třeba až na srpen. Protože toto kolo už Cermat neřídí, nebudou si uchazeči školy ani řadit podle priorit a nebude je rozřazovat algoritmus.