Tři přihlášky a pouze online. Koalice chce změnit přijímačky na střední školy

Studenti si nově budou moct podávat až tři přihlášky na střední školy, a to jen elektronicky. Informoval o tom poslanec TOP 09 Pavel Klíma, který se zúčastnil jednání vládních stran o změnách. Klíma dodal, že by rád viděl navýšení počtu přihlášek až na čtyři. Změny by měly začít platit od jara příštího roku. Dosud mohli studenti podávat v prvním kole maximálně dvě přihlášky, a to v papírové formě.