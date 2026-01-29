K tomu budou žáci potřebovat ovládat programování, elektrotechniku, letecké právo nebo geografické informační systémy. „Zaměření operátor bezpilotních systémů reaguje na rychlý technologický pokrok a rostoucí poptávku po profesionálech v oblasti dronů, leteckého snímkování, logistiky i moderních bezpečnostních složek,“ vysvětluje ředitelka školy Helena Vančurová.
Jejím cílem je, aby studenti hned po maturitě obstáli v praxi, ale mohli také navázat studiem na vysoké škole. Důležitý proto na škole bude balanc mezi všeobecným základem a odbornými dovednostmi, obor je proto vedený jako lyceum.
|
Jak se vyznat v labyrintu středních škol? Praktický průvodce přijímacími zkouškami
Škola spolupracuje s řadou firem, které se zabývají výrobou dronů, ale působí i v oblastech zemědělství, stavebnictví nebo spolupracují s veřejnou správou a bezpečnostními složkami. Tam všude se drony dají využít a studenti mohou absolvovat odborné praxe.
Novinka pro mladé hasiče
Svou českou premiéru bude mít v září i obor zaměřený na jevištní technologii. Vyučovat jej budou pedagogové olomoucké střední školy grafiky a médií v novém kulturně edukačním centru. Tam vyrostly moderní dílny pro přípravu scénických dekorací i kreativní učebny. Připravovat se zde budou mladí zvukaři, osvětlovači, produkční či výtvarníci dekorací.
Studenti mají téměř jistou praxi přímo v místě. Střední škola je totiž propojená s olomouckým Moravským divadlem „Už nyní víme, že pro ně budeme mít zajímavé možnosti dalšího uplatnění i praxe během studia, které se budou odehrávat nejen v Moravském divadle, ale domlouváme i zahraniční stáže,“ poukazuje ředitel divadla David Gerneš.
|
Desítky tisíc dětí jsou na antidepresivech. Pomoci mají nové týmy i rady od inspekce
Integrovaná střední škola v Chebu zase otevírá maturitní obor požární ochrana. Absolventi se uplatní především v řadách hasičského záchranného sboru, který se na přípravě oboru podílel. Stejný obor chtěli i ve Žďáře nad Sázavou, nakonec si ale tamní zájemci budou muset minimálně rok počkat. Střední průmyslová škola pro obor nedostala včas souhlas ministerstva školství.
Po loňském zkušebním roce se po republice také otvírají další všeobecná lycea. Je to případ třeba středočeských Hořovic či Poděbrad. Studenti tam nejdříve sbírají všeobecné znalosti, konkrétní zaměření si volí až ve vyšších ročnících.
Nové gymnázium i e-sport
V Praze přibude nové gymnázium a zároveň „líheň“ učitelů. Střední škola EduVia v Kolovratech nabídne v prvním roce dvě třídy gymnázia a jednu pedagogickou třídu, kde se budou vzdělávat budoucí předškolní a mimoškolní pedagogové. Studenti využijí prostory dosavadní základní školy, která se stěhuje.
Kolovratská EduVia bude také školou, kde se budou na praxi připravovat samotní budoucí učitelé. Instituce má totiž status takzvané klinické školy. Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy tam budou při praxích vyučovat středoškoláky v tandemu se zkušeným pedagogem.
|
Místo tělocviku celoroční omluvenka. Tisíce školáků zbytečně necvičí
Před rokem v Praze otevřelo jiné gymnázium na Veleslavíně. Soustředí se na sporty včetně toho, který si získává po světě stále větší zástupy fanoušků: e-sport. Prim ve škole zároveň hrají moderní technologie, učitelé u dětí rozvíjejí digitální schopnosti, umělá inteligence je využívána přímo při výuce, třeba cizích jazyků. Na rozdíl od předchozí školy je tato soukromá a rodiče platí 12 nebo 16 tisíc korun měsíčně podle oboru.
Sportovní třídy při gymnáziích jsou novinkou také v Královéhradeckém kraji. V Trutnově otevřeli jednu už tento školní rok, další přibude od září v Jičíně. Tam se budou soustředit především na házenou, florbal, judo a lehkou atletiku. Jako trenérský konzultant by se mohl na škole objevovat i dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.
Loni se na čtyřleté a kratší obory přihlásilo celkem zhruba 132 tisíc uchazečů. Letos se počítá, že jich bude zhruba stejně.