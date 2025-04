Na střední školu mimo svůj kraj se hlásí každý čtvrtý deváťák. Má to i svá úskalí

Alespoň jednu přihlášku do jiného kraje, než kam chodí do základní školy, si podává podle dat státní organizace Cermat v polovině republiky více než pětina uchazečů. Ze středních Čech chtějí do Prahy dva z pěti deváťáků, další desetina dětí podává přihlášku do sousedních regionů – jižních Čech, Královéhradeckého či Ústeckého kraje.

„Pro uchazeče z vesnické školy je město zajímavé, lákavé. Část dětí chce do Prahy kvůli vyžití – sportům, kinům a podobně. Například IT obory jsou v Praze nedostupné více než gymnázia. To je u nás ve středních Čechách také, ale když máme periferní školu u Příbrami, na IT obor jdou jen ti, pro které je škola relativně blízko. I když je tam internát, právě to vyžití chybí,“ vysvětluje odliv dětí ze středních Čech do Prahy krajský radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Podle něj je problém, že se zejména v prstenci kolem Prahy hojně stavějí byty, ale už se nemyslí na zajištění škol.

Kolik uchazečů o střední školy v kraji se hlásí odjinud? Hlavní město Praha 39 %

Pardubický kraj 34 %

Královéhradecký kraj 26 %

Zlínský kraj 25 %

Kraj Vysočina 24 %

Středočeský kraj 23 %

Olomoucký kraj 20 %

Jihočeský kraj 17 %

Liberecký kraj 16 %

Plzeňský kraj 14 %

Karlovarský kraj 13 %

Ústecký kraj 12 %

Jihomoravský kraj 12 % Zdroj: Cermat, zaokrouhleno

Pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) naopak upozorňuje na problémy, které metropoli přináší migrace studentů ze středních Čech. „My pak nikdy nevíme, na jakou kapacitu nastavit u daného oboru počet míst. V Praze máme v devátých třídách zhruba 12 tisíc žáků a míst na středních školách je přes 18 tisíc, takže by to mělo perfektně vyjít. Jelikož jde ale hromada dětí z ostatních krajů do Prahy, tak to v prvním kole většinou nevychází a umístíme je až ve druhém, nebo dokonce čtvrtém,“ popisuje Klecanda.

Zájem o školu mimo „domovské“ krajské území ale platí i naopak. Z Prahy do středních Čech si aktuálně podává přihlášku desetina deváťáků. „V čase zaznamenáváme výrazně vyšší počty Pražanů hlásících se k nám, protože mají větší šanci se dostat. Nedostatečné kapacity jsou totiž i v Praze a to je odrazující,“ poznamenává Vácha s narážkou na převisy zájemců.

Třeba v Praze je letos nejžádanějším čtyřletým oborem na veřejných školách asistent zubního technika. Zatímco v Praze nabízí obor kapacitu 40 míst, přihlášek je 146, tedy skoro čtyřikrát tolik. Ve středních Čechách na obor směřuje skoro 100 dětí a přijmout mohou polovinu.

Potíže s dopravou

Přelivy ale zaznamenávají i jinde a řeší problémy trochu jiného rázu. Zejména v těch regionech, které jsou daleko od krajského města. Je to třeba případ Jevíčka v jihovýchodním výběžku Pardubického kraje. Jde o takzvanou vnitřní periferii. To znamená, že poblíž není žádné větší centrum, obce se vylidňují a ti, kteří zůstávají, řeší problémy s dopravou.

„Děti z jiných krajů dojíždějí k nám na gymnázium. Naše zase do jihomoravských Boskovic na obor automechanik. Ale máme problém s dopravou. Rodiče se na radnici často obracejí, chtějí to zlepšit. Ale vyřešit tento problém hned se třemi hejtmanstvími, to je dost náročné,“ vysvětluje starosta Jevíčka Dušan Pávek (KDU-ČSL).

Přímý autobusový spoj z Jevíčka do Brna skončil před třemi lety, soukromý dopravce už jezdí podle Pávka jen o víkendech. Takže jedinou možností zůstává kombinovaná cesta s přestupem na vlak. „A padesátikilometrová cesta do Olomouce? Ta je dneska asi na tři hodiny. Když nebudou moci lidé dojíždět za prací tam či sem, neudržíme je a bude se celé okolí čím dál více vylidňovat,“ dodává Pávek.

Za raritními obory ale děti vyjíždějí i přes celou republiku. Třeba sklářem se člověk může vyučit jen v Libereckém a Zlínském kraji a na Vysočině, vinařská střední škola je pouze v jihomoravských Valticích, a ten, kdo by se chtěl stát lodníkem, musí do Děčína v Ústeckém kraji.

Jednotné přijímací zkoušky čekají deváťáky už tento pátek a pak v pondělí 14. dubna.