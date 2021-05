Střední Evropa chce urychlit cestování, kazí to neuznané vakcíny v Maďarsku

Pět středoevropských zemí včetně Česka zvažuje uzavření dohod, na základě kterých by očkovaní lidé vakcínou proti covidu-19 mohli cestovat přes hranice. V platnost by mohly vstoupit ještě před začátkem letní sezony, kdy by měly být v Evropské unii zavedené covidové pasy.