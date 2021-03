Istanbulská úmluva je třeba, ukazuje pandemie. I tak se ratifikace odkládá

Spory o Istanbulskou úmluvu se táhnou už téměř šest let. A ještě další rok by mohly. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové by o ní měla rozhodovat až příští vláda, která dokument dostane do konce června 2022. Pandemie koronaviru přitom ukázala, že ji Česká republika potřebuje víc než kdy dřív – pomohla by zajistit místa v azylových domech i pomoc obětem.