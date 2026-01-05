Strategická komunikace státu skončila. Doufám, že to Babiš napraví, říká Foltýn

Strategická komunikace státu (stratkom) skončila. Na sociální síti X o tom informoval sám odbor. Místopředseda ANO Karel Havlíček o zrušení mluvil již loni v dubnu. O vzniku odboru přitom rozhodla v roce 2021 vláda Andreje Babiše. „Můžu jen doufat, že současný předseda vlády pochybení svých podřízených při zrušení odboru napraví,“ řekl pro iDNES.cz bývalý vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn.
Odbor Strategické komunikace státu o svém konci informoval v neděli na sociálních sítích. „Stratkom končí. Naše činnost se uzavírá. Děkujeme všem, kteří nás po celou dobu podporovali, sledovali naši práci a byli ochotni s námi sdílet své myšlenky, otázky i názory. Právě díky vám měla naše činnost smysl a správný směr,“ uvedl odbor na síti.

Podle něj v současné době neví, zda budou kanály odboru pokračovat. „Náš tým pod vedením ředitele Oldřich Bruža na nich však nadále nebude působit,“ dodal odbor.

Nyní již bývalý ředitel odboru Bruža se ke konci vyjádřil na sociální síti Instagram.

„Byl jsem pověřen vybudovat strategickou komunikaci státu osm měsíců před volbami. Podařilo se toho v malém týmu dost. Největší zkušenost však byla, že jak kritici, tak fanoušci vůbec doteď nevědí, co to strategická komunikace je a jak má fungovat. A není to rozhodně sebeprezentace názorů a snaha o show vládního koordinátora,“ komentoval s tím, že většina lidí z jeho týmu již má novou práci.

„Lépe placenou a u toho si užívají odstupné, kterou jim nová ‚lepší‘ vláda zrušením odboru zařídila. Já osobně si musím udělat pořádek v sockách, baví mě spousta věcí, a budu dál asi kecat také do komunikace,“ dodal.

„Můžu jen doufat“

Bývalý vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn pro iDNES.cz řekl, že předpokládá, že aktuální zrušení odboru strategické komunikace proběhlo bez vědomí současného předsedy vlády.

„Rozhodnutí o zřízení Strategické komunikace je totiž z roku 2021 a tedy vzniklo pravě za vlády Andreje Babiše. Minulá vláda Petra Fialy jej pouze realizovala v roce 2024, tedy se značným zpožděním,“ komentoval Foltýn.

Strategická komunikace je podle něj kombinací činů, aktivit a samotné komunikace relevantních státních institucí, na prvním místě vlády.

„Fakt, že ji někteří politici spojují s aktuální politickou garniturou svědčí o hlubokém nepochopení toho, co má dělat. Můžu jen doufat, že současný předseda vlády pochybení svých podřízených při zrušení odboru napraví,“ dodal Foltýn.

Rusko se zastavilo až tam, kde dostalo přes držku, říká Foltýn. Po volbách skončí

Stratkom nepotřebujeme, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády. Členové vlády podle něj nepotřebují karty, jak budou komunikovat.

Premiér zřejmě narážel na případ, kdy stratkom sklízel v minulosti kritiku, když poslancům rozeslal „komunikační karty“ s návrhy, co zdůrazňovat při výročí oběti Jana Palacha.

„Dobrá zpráva“

Zrušení strategické komunikace naopak vítá Radim Fiala z SPD.

„Dobrá zpráva. Demokratický stát nepotřebuje hlídače názorů. Potřebuje, aby občané směli svobodně mluvit, souhlasit či nesouhlasit bez nátlaku. Jen svobodná debata umožňuje pojmenovat nedostatky. Upozornit na problémy dřív, než přerostou ve velkou krizi. A hlídat mocné,“ komentoval konec na sociální síti X Fiala.

Karel Havlíček loni v dubnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy avizoval, že v případě nástupu hnutí ANO k moci dojde ke zrušení postu a týmu vládního koordinátora strategické komunikace státu. Tehdy měl namysli právě Otakara Foltýna.

Na dotaz ČTK tehdy doplnil, že Foltýnův tým se chová jako „aktivistická neziskovka“, nikoliv jako komunikační útvar úřadu vlády.

O zrušení strategické komunikace pak loni v květnu mluvil také Radek Vondráček (ANO). „Takzvaný stratkom polarizuje společnost. Dobrý premiér má komunikovat sám,“ pronesl tehdy pro iRozhlas.cz.

4. července 2024

