Strašlivé povodně spojily Čechy víc než hokej. Zoo pomohla naštvaná Kubišová

Autor:
  15:11
Velké povodně v srpnu 2002 nebyly jen přírodní katastrofou s tragickými následky, ale také ukázkou lidské solidarity, soucitu a chuti pomáhat. Dobrovolníci pomohli postavit na nohy třeba pražskou zoo. Do zatopené Plzně zase přijeli pomáhat obyvatelé moravských Troubek, kteří si povodňovým peklem prošli sami při záplavách v roce 1997.
Povodně 2002: Karlín

Povodně 2002: Karlín | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Povodně 2002: Florenc
Povodně 2002: Florenc
Když se 13. srpna 2002 začala valit voda na nábřeží v Plzni, lidé začali spolu...
Lidé tlačí motocykl zatopenou čtvrtí Roudná v Plzni.
15 fotografií

Když v červenci 1997 zaplavila povodňová vlna obec Troubky na Přerovsku, přijeli tam jako dobrovolníci pomáhat i Plzeňané. O pět let později se karta obrátila. Česko postihly další ničivé povodně, tentokrát se ale soustředily hlavně na západní část území. A lidé z Troubek, které se staly symbolem povodňových hrůz, vyrazili oplatit pomoc.

Povodně 2002: V Plzni pomáhali lidé z Troubek, sami zažili katastrofu

„Nečekal jsem, že to v Plzni bude tak špatné. Bylo tu víc vody než u nás,“ komentoval situaci v západočeské metropoli Jaroslav Klos, který se v roce 2002 vydal z Troubek na západ. Tento muž, povoláním ředitel základní školy v Troubkách, dovezl do Plzně s partou dalších dobrovolníků také dezinfekční prostředky, čističe a čerpadla.

V západních a jižních Čechách pomáhal také Luděk Křížek z organizace Adra. „Ještě ten den, kdy jsme se vrátili z jižních Čech, jsem se zajel podívat na Roudnou. Mluvil jsem s místními a říkali, že mají velké problémy a téměř nikdo jim nepomáhá,“ vzpomínal na události roku 2002. Do Roudné pak jezdil dobrovolničit ještě po práci i během podzimu, spolu s dalšími ochotnými lidmi pomáhal vyklízet a čistit domy v Luční ulici v plzeňské Roudné.

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Mnozí lidé se do pomoci zapojili přes organizace jako Člověk v tísni či Diakonie. Při úklidu v centru Plzně pomáhali také skauti. „Byla to naprosto spontánní a přirozená akce. Skauti naplnili to, k čemu jsou vedeni. Být připraveni pomoct těm, kteří to potřebují,“ uvedl vedoucí plzeňských skautů Michal Mertens.

i když se nejhorší katastrofa při povodních v roce 2002 odehrávala v západní půli Česka, silně zasažené byly i další lokality – třeba Blanensko nebo Znojemsko. Právě z Blanenska je příběh manželů Hřebíčkových, který zveřejnila Oblastní charita Blansko. Voda jim zničila zařízení domu, vyrazila okna a nechala po sobě dvoumetrovou jámu před domem.

Povodně 2002 v Plzni

Jak se po povodni sušily peníze.

Pes hlídá trosky na Roudné.

„Po povodni jim pomáhaly dcery, vnučky, sousedky a skautky, ale potřebovali i mužskou pomoc, proto přišli naši dobrovolníci. Během několika týdnů se situace zlepšila: dům a zahrada byly vyklizeny, omítky okopány a podlahy vytrhány. Dovezli jsme postele, přikrývky, povlečení, hygienické potřeby a zapůjčili vysoušeč,“ uvedla Alena Krúpová z charity.

Velká vlna solidarity pomohla také pražské zoo. Svou kritikou tehdejšího ředitele Petra Fejka jí paradoxně prospěla i zpěvačka Marta Kubišová. Spolu s dalšími ochránci zvířat se do něj pustila za to, že v rozhodujících chvílích nechal usmrtit několik zvířat, která nebylo možné přestěhovat.

„Tyto hlasy nám však pomohly, protože vyvolaly ohromnou vlnu obhajoby ze strany veřejnosti. Lidé nám začali pomáhat, posílali peníze na povodňové konto, chodili pomáhat s odstraňováním povodňových škod,“ řekl později Fejk. Škody v zoo přesáhly 200 milionů korun, během dvou let po povodních dárci přispěli 50 miliony korun.

Vstoupit do diskuse

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo bude usilovat o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled dosud známých...

19. srpna 2025  15:26

Strašlivé povodně spojily Čechy víc než hokej. Zoo pomohla naštvaná Kubišová

Velké povodně v srpnu 2002 nebyly jen přírodní katastrofou s tragickými následky, ale také ukázkou lidské solidarity, soucitu a chuti pomáhat. Dobrovolníci pomohli postavit na nohy třeba pražskou...

19. srpna 2025  15:11

Zelenskyj dal Trumpovi golfovou hůl od vojáka. Dostal klíče od Bílého domu

Ukrajinský prezident při návštěvě Bílého domu obdaroval svého hostitele, amerického prezidenta Donalda Trumpa, golfovou holí. Ta je od ukrajinského vojáka, který během války přišel o nohu. Americký...

19. srpna 2025  15:09

Muž onanoval u dětského hřiště. Strážníkům tvrdil, že se jen drbal kvůli teplu

Poblíž dětského hřiště v Brně se v pondělí podle svědkyně ukájel šestatřicetiletý muž. Po vyvrcholení odešel, ale žena ho stihla vyfotit, takže jej brzy dostihli přivolaní strážníci. Těm tvrdil, že...

19. srpna 2025  15:06

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místě zasahovaly záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:33,  aktualizováno  14:55

Špioni a vojáci z KLDR držení na jihu touží umřít ve své vlasti. Nejmladšímu je 80 let

Šest bývalých severokorejských vojáků a špionů kdysi zatčených a vězněných v Jižní Koreji se chce vrátit domů na sever. Nejmladšímu je 80 let, nejstaršímu 96. Na jihu se nechtěli zřeknout věrnosti...

19. srpna 2025  14:46

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Českou republiku letos na podzim čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách...

19. srpna 2025  14:37

Putin by mohl přijet do Ženevy, navrhuje Macron. Švýcarský ministr zaručil imunitu

Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl, že by se připravovaná schůzka mezi ruským diktátorem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mohla konat v neutrálním...

19. srpna 2025  14:37

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých...

19. srpna 2025  14:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Czech Press Photo startuje svůj 31. ročník. Otevírá se regionům, ale i evropské tvorbě

V září začíná přihlašování do 31. ročníku fotografické soutěže Czech Press Photo. Fotografie mají za cíl představit veřejnosti významné události uplynulého roku pohledem českých profesionálních...

19. srpna 2025  14:23

Bezúročné půjčky, růst slev na dani i levné potraviny. Jak strany cílí na rodiny s dětmi

Mezi stranami probíhá souboj o hlasy rodin s dětmi, jejichž přízeň může ještě docela významně zahýbat celkovými preferencemi před říjnovými volbami. ANO slibuje bezúročné půjčky na první bydlení pro...

19. srpna 2025  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.