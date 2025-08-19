Strašlivé povodně spojily Čechy víc než hokej. Zoo pomohla naštvaná Kubišová

Když v červenci 1997 zaplavila povodňová vlna obec Troubky na Přerovsku, přijeli tam jako dobrovolníci pomáhat i Plzeňané. O pět let později se karta obrátila. Česko postihly další ničivé povodně, tentokrát se ale soustředily hlavně na západní část území. A lidé z Troubek, které se staly symbolem povodňových hrůz, vyrazili oplatit pomoc.
Povodně 2002: V Plzni pomáhali lidé z Troubek, sami zažili katastrofu
„Nečekal jsem, že to v Plzni bude tak špatné. Bylo tu víc vody než u nás,“ komentoval situaci v západočeské metropoli Jaroslav Klos, který se v roce 2002 vydal z Troubek na západ. Tento muž, povoláním ředitel základní školy v Troubkách, dovezl do Plzně s partou dalších dobrovolníků také dezinfekční prostředky, čističe a čerpadla.
V západních a jižních Čechách pomáhal také Luděk Křížek z organizace Adra. „Ještě ten den, kdy jsme se vrátili z jižních Čech, jsem se zajel podívat na Roudnou. Mluvil jsem s místními a říkali, že mají velké problémy a téměř nikdo jim nepomáhá,“ vzpomínal na události roku 2002. Do Roudné pak jezdil dobrovolničit ještě po práci i během podzimu, spolu s dalšími ochotnými lidmi pomáhal vyklízet a čistit domy v Luční ulici v plzeňské Roudné.
Mnozí lidé se do pomoci zapojili přes organizace jako Člověk v tísni či Diakonie. Při úklidu v centru Plzně pomáhali také skauti. „Byla to naprosto spontánní a přirozená akce. Skauti naplnili to, k čemu jsou vedeni. Být připraveni pomoct těm, kteří to potřebují,“ uvedl vedoucí plzeňských skautů Michal Mertens.
i když se nejhorší katastrofa při povodních v roce 2002 odehrávala v západní půli Česka, silně zasažené byly i další lokality – třeba Blanensko nebo Znojemsko. Právě z Blanenska je příběh manželů Hřebíčkových, který zveřejnila Oblastní charita Blansko. Voda jim zničila zařízení domu, vyrazila okna a nechala po sobě dvoumetrovou jámu před domem.
„Po povodni jim pomáhaly dcery, vnučky, sousedky a skautky, ale potřebovali i mužskou pomoc, proto přišli naši dobrovolníci. Během několika týdnů se situace zlepšila: dům a zahrada byly vyklizeny, omítky okopány a podlahy vytrhány. Dovezli jsme postele, přikrývky, povlečení, hygienické potřeby a zapůjčili vysoušeč,“ uvedla Alena Krúpová z charity.
Velká vlna solidarity pomohla také pražské zoo. Svou kritikou tehdejšího ředitele Petra Fejka jí paradoxně prospěla i zpěvačka Marta Kubišová. Spolu s dalšími ochránci zvířat se do něj pustila za to, že v rozhodujících chvílích nechal usmrtit několik zvířat, která nebylo možné přestěhovat.
„Tyto hlasy nám však pomohly, protože vyvolaly ohromnou vlnu obhajoby ze strany veřejnosti. Lidé nám začali pomáhat, posílali peníze na povodňové konto, chodili pomáhat s odstraňováním povodňových škod,“ řekl později Fejk. Škody v zoo přesáhly 200 milionů korun, během dvou let po povodních dárci přispěli 50 miliony korun.