Šel bych s ním i na severní pól, řekl Klaus o zesnulém Stráském

„Byl to člověk, o kterém jsem opakovaně říkal, že kdybych měl s někým sám putovat na severní pól, vybral bych si jeho,“ uvedl Klaus v prohlášení zaslaném Petrem Macinkou z Institutu Václava Klause. Stráský zemřel ve středuve věku 78 let.

I když Klaus věděl o jeho vážném zdravotním stavu, přesto ho zpráva o úmrtí Stráského podle jeho slov překvapila a velmi rozesmutnila. „Honza Stráský byl po celá desetiletí jedním z mých nejbližších přátel a kamarádů. Osud nás svedl dohromady do jedné kanceláře, když nás po roce 1968 vyhodili z našich zaměstnání. Prožili jsme spolu mnohé,“ uvedl Klaus.

Oba budoucí politici se poznali ve Státní bance československé (SBČS) na začátku 70. let. Stráský byl řadu let blízkým Klausovým přítelem i jeho rodiny. „Byli jsme spolu na nespočtu turistických akcí a byli jsme spolu řadu let i v politice,“ poznamenal Klaus a zdůraznil roli Stráského v transformačním procesu 90. let.

Připomněl i chvíli, kdy se cesty dávných kamarádů a blízkých spolupracovníků rozešly - v roce 1997 patřil Stráský mezi členy ODS, kteří vyzvali Klause k odchodu z čela strany. Později také vstoupil do Unie svobody. „Mrzí mne, že po takzvaném sarajevském atentátu odešel do tehdy se rodící Unie svobody. Ale dlouho tam nevydržel,“ napsal dnes Václav Klaus.

Nynější předseda ODS Petr Fiala na Twitteru vyjádřil upřímnou soustrast rodině. Stráský se podle něj významně podílel na přechodu země k demokracii a kapitalismu. „Slušnost, která mu byla vlastní, dnes v politice tolik postrádáme. Upřímnou soustrast jeho nejbližším,“ uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Smutná zpráva. Věcný přístup, hluboké odborné znalosti, jeden z nejváženějších kolegů, se kterými jsem kdy byl ve vládě a v politice vůbec. Čest jeho památce,“ napsal bývalý ministr financí a školství Ivan Pilip, který v 90. letech patřil k výrazným politikům ODS a po rozkolu ve straně stál začátkem roku 1998 u vzniku Unie svobody.