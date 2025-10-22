Konečná se pohádala s Nerudovou. Ta ji nazvala zmařenou ruskou investicí

Ve Štrasburku se během vysílání speciální debaty CNN Prima NEWS odehrála série ostrých výměn názorů mezi europoslankyněmi Danuší Nerudovou (STAN) a Kateřinou Konečnou (KSČM). Diskuse, která se týkala zejména politické situace v Česku a zahraniční politiky, se rychle eskalovala.
V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně Václavského náměstí se sešlo několik desítek příznivců, ale i odpůrci. Na snímku šéfka komunistů Kateřina Konečná. (13. září 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

TK STAN k dalšímu politickému působení Danuše Nerudové. Účastnil se i předseda...
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....
Danuše Nerudová (STAN) si šla před jednáním Evropského parlamentu zaběhat, pak...
Kateřina Konečná z KSČM představuje lídry seskupení Stačilo! pro volby do...
První střet mezi političkami vznikl při kritice dosluhující vlády Petra Fialy (ODS) ze strany Konečné. „Jsem moc ráda, že Fialova hrůzovláda, nejhorší vláda v historii České republiky, konečně skončila. Na paní Nerudové vidíme, na tom, co dneska zase předvedla, že to je jenom dobře,“ prohlásila Kateřina Konečná. „Vaše strana si společně s TOP 09 rozdělovala prachy z Dozimetru. Vy byste měla mlčet, vaši stranu by měli zakázat,“ dodala.

Konečná dá k dispozici post předsedkyně KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Nerudová se hájila slovy, že její strana se s obžalovaným Petrem Hlubučkem rychle vypořádala. „Paní komunistko Konečná, vy jste naštěstí už jen irelevantní zmařená ruská investice v České republice,“ prohlásila vzápětí Nerudová.

Debata se postupně vyostřovala a zahrnovala i obvinění ze zločinecké činnosti. „Je evidentní, že STAN je dneska zločineckou organizací. Někdo takový mě tady nebude poučovat,“ prohlásila Konečná.

Rozumíte tomu jako koza petrželi, uši vyčistit. Nejvíc tepaly Nerudová a Konečná

Konečná pak během debaty například označila svou kolegyni i za „prodavačku diplomů“, kritizovala tak její rektorské působení na Mendelově univerzitě.

Ke konci vysílání se spor přesunul k tématu ruské invaze na Ukrajinu. Nerudová kritizovala Konečnou za nedostatečné odsouzení agresora. „Jenom dodám, že paní komunistka Konečná ani po prohraných volbách není schopna označit Putina za agresora této války, to je opravdu dechberoucí,“ řekla.

