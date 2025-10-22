Konečná se pohádala s Nerudovou. Ta ji nazvala zmařenou ruskou investicí

První střet mezi političkami vznikl při kritice dosluhující vlády Petra Fialy (ODS) ze strany Konečné. „Jsem moc ráda, že Fialova hrůzovláda, nejhorší vláda v historii České republiky, konečně skončila. Na paní Nerudové vidíme, na tom, co dneska zase předvedla, že to je jenom dobře,“ prohlásila Kateřina Konečná. „Vaše strana si společně s TOP 09 rozdělovala prachy z Dozimetru. Vy byste měla mlčet, vaši stranu by měli zakázat,“ dodala.
Konečná dá k dispozici post předsedkyně KSČM, strana svolala mimořádný sjezd
Nerudová se hájila slovy, že její strana se s obžalovaným Petrem Hlubučkem rychle vypořádala. „Paní komunistko Konečná, vy jste naštěstí už jen irelevantní zmařená ruská investice v České republice,“ prohlásila vzápětí Nerudová.
Debata se postupně vyostřovala a zahrnovala i obvinění ze zločinecké činnosti. „Je evidentní, že STAN je dneska zločineckou organizací. Někdo takový mě tady nebude poučovat,“ prohlásila Konečná.
Rozumíte tomu jako koza petrželi, uši vyčistit. Nejvíc tepaly Nerudová a Konečná
Konečná pak během debaty například označila svou kolegyni i za „prodavačku diplomů“, kritizovala tak její rektorské působení na Mendelově univerzitě.
Ke konci vysílání se spor přesunul k tématu ruské invaze na Ukrajinu. Nerudová kritizovala Konečnou za nedostatečné odsouzení agresora. „Jenom dodám, že paní komunistka Konečná ani po prohraných volbách není schopna označit Putina za agresora této války, to je opravdu dechberoucí,“ řekla.