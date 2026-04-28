Strany rozjíždí kampaň pro senátní volby. Pětice podpořila senátorku Šípovou

Josef Kopecký
  13:53
Adéla Sucharda Šípová bude na podzim obhajovat křeslo v Senátu za Kladensko a Prahu-západ s podporou více stran - Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. „Dlouhodobě řeší konkrétní problémy lidí,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Šípovou přišli na zahájení její kampaně podpořit za STAN Barbora Urbanová či šéf strany SEN 21 Václav Láska.
Pirátská senátorka Adéla Šípová (7.2.2025)

„Chtěla bych ze srdce poděkovat všem, kteří mě podporují,“ řekla senátorka, advokátka a matka pěti dětí. „Senát je pojistka, bez Senátu nemůžete měnit Ústavu,“ připomněla.

„Budu dál prosazovat systém jednoho exekutora, aby se lidé mohli dostat z dluhových pastí. Druhou prioritou je dostupné bydlení, třetí rozvoj regionu,“ uvedla Sucharda Šípová, která poskytuje i bezplatnou právní podporu lidem, kteří to potřebují.

Senátorka, která dříve usilovala i post předsedkyně Pirátské strany, není jedinou kandidátkou pro podzimní volby, v nichž půjde o třetinu křesel v horní komoře parlamentu, tedy o 27 z 81 míst, jejíž jméno je už známo.

Třeba TOP 09 ve čtvrtek představí jako své první dva kandidáty současné senátory Jana Grulicha (za volební obvod Rychnov nad Kněžnou) a Tomáše Třetinu (za Znojemsko).

Šéf „nových lidovců“ Grolich bude kandidovat na Vyškovsku

Na Vyškovsku čerstvě zvolený nový šéf „nových lidovců“ Jan Grolich vyzve současného senátor za STAN Karla Zitterbarta.

Ve Strakonicích by měl současný člen senátního klubu ODS a TOP 09 Tomáš Fiala kandidovat za nové uskupení Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby.

Na Českolipsku by měl za Starosty pro Liberecký kraj kandidovat hejtman Libereckého kraje Martin Půta, když nezískal podporu hnutí STAN současný senátor Jiří Vosecký.

V Hradci Králové exministr pro evropská záležitosti Martin Dvořák proti současnému senátorovi Janu Holáskovi z klubu SEN 21 a Piráti.

V centru Prahy se mohou utkat Padevět a Čižinský

Zajímavý souboj se může odehrát v Praze. V hlavním městě v obvodu, který zahrnuje mimo jiné Prahu 1 a 7, kde již nebude kandidovat bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová, by se mohl utkat historik a současný člen Rady České televize Jiří Padevět, jako kandidát s podporou STAN a ODS, se starostou Prahy 7 a předsedou uskupení PRAHA sobě Janem Čižinským.

Toho by zase měla podporovat i jeho bývalá strana KDU-ČSL. Ta se chystá kandidovat v Praze na kandidátkách Čižinského hnutí.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

