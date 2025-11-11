Strany podpořily Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů

Politici končících vládních stran TOP 09, KDU-ČSL i STAN podpořili prezidenta Petra Pavla, který od šéfa ANO Andreje Babiše požaduje, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně řekl, jak vyřeší svůj střet zájmů. Babiš argumentuje tím, že ho musí podle zákonů vyřešit do třiceti dnů po jmenování předsedou vlády.

„Může jménem veřejnosti klást dotazy, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen,“ řekl nový předseda TOP 09.

„Pokládám za správné, že pokládá tu otázku před jmenováním premiéra,“ uvedl před jednáním Sněmovny Havel.

„Slušnost by byla seznámit veřejnost, jak chcete tuto věc vyřešit,“ řekl šéf lidoveckých poslanců Tom Philipp.

„Měl by informovat nejen pana prezidenta, ale i ostatní občany,“ řekla také poslankyně STAN Barbora Urbanová.

Prezident Pavel pozval Babiše, aby mu ve středu řekl svůj názor na programové prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, kterou chce vítěz voleb, šéf hnutí ANO Babiš sestavit. Chce s ním také znovu mluvit o tom, jak chce Babiš střet zájmů řešit.

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

„Pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, dostane se tím okamžikem do střetu zájmů,“ řekl Pavel v pondělí během návštěvy Karlovarského kraje. Dodal, že nechce být proto spoluzodpovědný za případnou protiprávní situaci.

„Z hlediska platné legislativy bude Agrofert dnem jmenování Andreje Babiše vyloučen ze všech dotací a zároveň z veřejných soutěží, což je problém pro Agrofert a pro Andreje Babiše, dokud bude jeho vlastníkem,“ prohlásil Pavel. To podle něj může být velký problém i pro Českou republiku.

„A vzhledem k tomu, že prezident republiky jmenuje vládu, jmenuje premiéra, tak je spoluzodpovědný za to, jestli vznikne nebo nevznikne stav, který by byl v rozporu se zákonem,“ uvedl Pavel.

Podle něj je tedy naprosto legitimní, aby Babiš teď veřejnosti řekl, jakým konkrétním způsobem hodlá střet vyřešit. „Těch způsobů není mnoho a bylo by dobře, aby veřejnost v rámci transparentnosti od svého možného budoucího premiéra slyšela, že bude fungovat ve prospěch této země bez konfliktu se zákonem,“ uvedl prezident.

Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Konkrétní opatření ale veřejně nesdělil.

