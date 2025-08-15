„Nepřiznané koalice.“ Nová strana expiráta Peksy podává žalobu na SPD a Stačilo!

„Nepřiznané koalice jsou podvod na voličích. Obchází procentový práh, který je nutný pro vstup do Sněmovny,“ uvedl předseda strany Adam Hanka. Volt Česko podle něj chce demokratické a spravedlivé volby a SPD a Stačilo! podle strany porušují zákony.
„Pokud něco chodí jako kachna, kváká jako kachna, tak je to kachna,“ řekl Hanka s tím, že věří, že soudy ukážou, že se obcházení zákona v Česku nevyplácí.
„Nebereme to jako mediální senzaci,“ říká Hanka s tím, že chtějí, aby jejich žaloba „pro demokracii“ byla úspěšná.
„Strany se účelově vyhýbají tomu, aby překonali 11 %, a to přestože se chovají jako koalice,“ uvedl advokát strany Jan Rosenthaler. Od soudu si slibují, že kandidátní listiny zruší. Pokud by u soudu strana uspěla, uskupení SPD a Stačilo! by nemohly kandidovat ve sněmovních volbách.
„SPD a Stačilo! se prezentují jako koalice. Mají společně prohlášení, propagaci a společně se prezentují i na veřejnosti,“ dodal advokát s tím, že jde o jeden z hlavních argumentů, který budou předkládat před soud jako důvod ke zrušení kandidátek.
Je to zároveň jeden z důvodů, proč strana nepodává žalobu také na Piráty, kteří na svých kandidátkách mají zástupce strany Zelení. Piráti se totiž na rozdíl od SPD a Stačilo! na veřejnosti neprezentují společně se Zelenými, ani nemají společnou propagaci.
Volt Česko byla zaregistrována letos na konci června a sama sebe označuje za progresivní stranu a první celoevropskou, která vznikla v reakci na nárůst nacionalismu a populismu napříč Evropou. Volt udává, že má 19 tisíc členů v 31 zemích po celé Evropě a europoslance Damiana Boeselagera z Německa, který působí v klubu Zelení / Evropská svobodná aliance.