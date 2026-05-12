Trikolora sdílela na Facebooku výňatek z komiksu Rychlé šípy v neděli u příležitosti Dne matek. „Rychlé šípy maminkám,“ stálo v úvodu komiksu.
„Koupíme každý hezkou kytičku a půjdeme hromadně přát našim maminkám!“ hlásal dále komiks. Redakce iDNES.cz se kvůli tomu obrátila na Skautskou nadaci Jaroslava Foglara. Ta upozornila, že jde o porušení autorských práv.
Připomněla, že nejde o první případ, kdy si Trikolora vypůjčila slavný komiks. Učinila tak už loni v září, tehdy jej dokonce upravila.
„Hoši, pojedeme do Zlína volit Zuzku Majerovou. Na obecním úřadě si každý musíte vyzvednout voličský průkaz,“ stálo tenkrát v úvodu upraveného populárního komiksu.
„Tehdy jsme daný subjekt vyzvali k odstranění příspěvku a celou záležitost jsme po jeho stažení považovali za uzavřenou. Proto nás nyní překvapilo, že se podobné porušení autorských práv opakuje,“ řekla pro iDNES.cz Zuzana Čentíšová z nadace.
Uvedla, že i nyní nadace Trikoloru vyzvala k okamžitému odstranění příspěvku. Post byl ještě v úterý přes den dostupný, odpoledne z Facebooku strany zmizel.
„Pokud by k obdobnému jednání došlo znovu, budeme nuceni situaci řešit právní cestou,“ dodala Čentíšová.
Redakce se obrátila i na předsedkyni strany Zuzanu Majerovou. „Jsme hrozní! Na svátek maminek jsme sdíleli příběh o tom, jak hoši Rychlých šípů gratulují svým maminkám ke svátku maminek. Polepšíme se a už to víckrát neuděláme,“ reagovala Majerová.
V komentářích pod příspěvkem se to hemžilo kritikou. „Foglar se z vás v hrobě obrací!“ komentovala například Anna. Další komentující Vladimír upozornil na porušení autorských práv. „Pan Foglar by se vám vyhnul obloukem,“ přidala svůj názor uživatelka Eva.