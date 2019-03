Strahovský stadion půjde k zemi. Nahradí ho hala pro Sáblíkovou

I když Martina Sáblíková slaví na světové úrovni obrovské rychlobruslařské úspěchy, ona ani další sportovci stále nemají halu, ve které by mohli trénovat a ukázat se před publikem v domácím prostředí. Většina rychlobruslařů se dnes na závody musí připravovat v zahraničí, případně trénují na tuzemských rybnících a vodních nádržích, pokud jim to počasí v zimě dovolí. To se má do pěti let změnit.



O vybudování nového zimního stadionu, ve kterém by mohli rychlobruslaři trénovat se diskutuje už od roku 2005, kdy se Sáblíkové začalo dařit ve světové konkurenci a úsilí se vyplatilo. Nová multifunkční sportovní hala vznikna na místě, dnešního Strahovského stadionu. Česká republika chce v roce 2024 pořádat mistrovství světa v rychlobruslení, to je také termín, do kterého by měla být stavba hotová.

Projekt nové multifunkční haly pro zimní sporty připravilo studio AZ Sports Architects pod vedením Kamila Čeploně. „Byl to trochu architektonický oříšek, hala bude skutečně velká, nejde ale jenom o rychlobruslařský stadion, budova bude plnit několik dalších funkcí,“ řekl Čeploň pro iDNES.cz. Součástí zadání bylo také přání, aby se z projketu stala nová výrazná dominanta města. Budova bude proto vyšší, než je u podobných hal zvykem.

Hala nebude jen pro rychlobruslaře

„Projekt je zatím zpracovaný jen částečně. Víme, jak bude vypadat samotná stadion, kolem něj by ale měly postupně vzniknout také další budovy, která bude možné využít pro jiné sporty, obchodní centrum, nebo kanceláře,“ vysvětluje Čeploň.

VIDEO: ANKETA: Souhlasíte se stavbou rychlobruslařské haly na Strahově? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Schválený rozpočet na stavbu je 10,8 miliardy korun. Samotná hala bude patřit k největším bruslařským stadionům na světě. Do hlediště se vejde až 25 tisíc diváků, tedy o téměř pět tisíc víc, než je kapacita aktuálně největší Sinobo arény fotbalové Slavie, hokejová O2 Aréna má kapacitu osmnáct tisíc míst. Největší rychlobruslařká hala stojí v čínském městě Šen-jang a pojme až sedmdesát tisíc fanoušků.



Praha chce navázat na tradidici koncertů

Podle zadavatele, kterým je hlavní město Praha společně s ministerstvem školství a ministerstvem kultury by se kapacita měla hodit především při pořádání velkých kulturních akcích. „V minulosti se na Strahově pořádaly největší koncerty v historii země, jako třeba vystoupení Rolling Stones, nebo Bratří Nedvědů, doufáme, že se i díky nové budově podaří na tradici navázat,“ uvedl magistrát Hlavního města Prahy v tiskovém prohlášení. Kapacita nové haly přesto bude oproti původní kapacitě čtvrtmilionového stadionu pouze desetinová.

Líbí se vám podoba nového stadionu na Strahově?

ANO 54 NE 144

Aktivních fanoušků rychrobruslení zatím v České republice moc není. Podle odhadů Svazu bruslařů jich na největší závody do zahraničí jezdí pravidelně okolo dvaceti. „Jsou ale naprosto fantastičtí a v hale dokáží pro naše závodníky vždycky vytvořit domácí atmosféru,“ řekl předseda svazu Hynek Ostrý pro iDNES.cz a dodal, že je to podle něj skutečně pevné jádro, na kterém se dá do budoucna stavět.

„Až budeme u nás mít vlastní halu, fanoušků určitě přibude,“ myslí si Ostrý. Doplnil, že hala poslouží nejen rychlobruslařům. Uprostřed oválu budou dvě hokejová hřiště, která se dají využít také na krasobruslení, curling, nebo stále populárnějšího bandy hokeje, který se oproti běžnému hokeji hraje v jedenácti lidech na velkém hřišti s malým míčkem místo puku. Návrh se ale nelíbí architektům.

„Vypadá to jako mauzoleum,“ kritizují architekti

„Ten projekt je strašný,“ řekla pro iDNES.cz předsedkyně České unie architektů Kateřina Zbořilová. „Nechápu, jak něco podobného může vzniknout bez vypsání veřejné architektonické soutěže,“ doplnila. Podle ní je stavba nejen zbytečně velká, ale především působí zastarale.



„Spíš než sportovní halu to připomíná mauzoleum pro diktátora z minulého století,“ dodala Zbořilová. Cenu budovy považuje za nepřiměřeně vysokou. Podle ní by peníze na podobnou stavbu rozhodně neměly jít z veřejného rozpočtu, ale od soukromých investorů. „Ten projekt je komerční, a pro obyvatele přináší jen malý praktický užitek. Od něčeho podobného by měl stát dát ruce pryč,“ uvedla Zbořilová.

Studio AZ Sports Architects ale kritiku odmítá. „Chtěli jsem přijít s něčím, co by se výrazně zapsalo do panoramatu hlavního města a navázat tak na předešlý objekt. To bylo také součástí zadání,“ vysvětlil Čeploň. Podle něj by se podobné projekty neměly snažit přicházet s novými neotestovanými řešeními, ale spíše citlivě navázat na historii místa i proto studio zvolilo jako hlavní stavební materiál železobeton.