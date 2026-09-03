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Nový výpočet „superdávky“ zaskočil matky i svobodné. Stovky tisíc lidí přišly o peníze

Matyáš Müller
Tereza Tykalová
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Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Osmadvacetiletá Gabriela žije sama v garsonce v Praze. Aby si bydlení mohla dovolit, dlouhodobě čerpala příspěvek na bydlení. V červenci 2026 požádala o novou takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje kromě příspěvku na bydlení také přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a ještě takzvaný doplatek na bydlení. Změnou systému ale žadatelka přišla o značnou část peněz. A není zdaleka jediná.

„Předtím jsem neměla fixní výplatu, takže se částka příspěvku každý měsíc lišila, ale většinou to bylo mezi šesti a sedmi tisíci. Nyní mám podobnou práci s fixním platem a po přepočtu podle nových pravidel mi superdávka vychází na 1 491 korun měsíčně,“ popisuje mladá žena. Dodává, že ji snížení částky naštvalo, levnější bydlení ale nehledá. „Stěhování by nedávalo smysl, protože bych dost pravděpodobně nenašla lepší bydlení.“

Z nároku budou vyřazeni i někteří nízkopříjmoví OSVČ a superdávka také demotivuje příjemce v oddlužení. Při navýšení mzdy jim může celkový příjem i klesnout.

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