„Předtím jsem neměla fixní výplatu, takže se částka příspěvku každý měsíc lišila, ale většinou to bylo mezi šesti a sedmi tisíci. Nyní mám podobnou práci s fixním platem a po přepočtu podle nových pravidel mi superdávka vychází na 1 491 korun měsíčně,“ popisuje mladá žena. Dodává, že ji snížení částky naštvalo, levnější bydlení ale nehledá. „Stěhování by nedávalo smysl, protože bych dost pravděpodobně nenašla lepší bydlení.“
Z nároku budou vyřazeni i někteří nízkopříjmoví OSVČ a superdávka také demotivuje příjemce v oddlužení. Při navýšení mzdy jim může celkový příjem i klesnout.