Stovky studentů vyšly za pochod za klima, kterým vyvrcholila stávka

Seznam požadavků předají studenti vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláře Šimáčkové Laurenčíkové. Studenti vládu vyzývají, aby začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům.

Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také apelují na vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

Protestující studenti dnes prošli Národní třídou, kde si připomněli odkaz studentů roku 1989. „Chceme ukázat, že vzpomínat nestačí. Demonstrace v listopadu 1989 začaly protesty za životní prostředí v Teplicích. Chceme tento odkaz oživit a zároveň aktualizovat. I my dnes žijeme v nespravedlivém systému, který drancuje přírodní zdroje,“ uvedl v tiskové zprávě Remi Dzian z iniciativy Univerzity za klima.

Na Národní třídě se setkali i s Fialou

Na Národní třídě se studenti dopoledne setkali i s premiérem Fialou. Organizátoři demonstrace následně řekli, že jsou rádi, že byl premiér ochoten s nimi mluvit, zároveň ale nebyli spokojení s jeho vyjádřeními. Fiala jim přímo neodpověděl na požadavek zajistit do roku 2030 poloviční podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a ani na požadavek na odstoupení od energetické charty z roku 1994, která měla ochránit zahraniční investice do energetických investic zejména v postsovětských zemích a která podle klimatických aktivistů brání zavírání uhelných elektráren.

Fiala odmítl kritiku studentů, že kabinet dělá málo pro ochranu klimatu. „Respektuji vaši nespokojenost, vnímám ji. Vláda v této věci není lhostejná, dělá kroky, postupujeme kupředu. Jsme přesvědčeni, že pro to děláme hodně a tak rychle, jak můžeme, abychom si s klimatickou změnou poradili,“ řekl.

Demonstranti se při pochodu zastavili i před sídlem energetické firmy EPH. Kritizovali přitom rozhodnutí holdingu přesunout společnost EP Commodities, která se zabývá obchodem s energetickými surovinami, z Česka do zahraničí, aby se vyhnula dani z mimořádných zisků.