Zatímco stovky lidí protestovaly za peníze pro kulturu, koalice o tom odmítla jednat

  10:53
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla jednat o otevřeném dopise Stojíme za kulturou! a proti škrtům v oblasti kultury. Otevřený dopis podpořily i stovky studentů uměleckých oborů a zástupců kultury demonstrací u Sněmovny.
Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých škol jako protest proti plánovaným škrtům v rozpočtu ministerstva kultury. Koná se před jednáním Poslanecké sněmovny o státním rozpočtu na letošní rok. (11. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Demonstranti měli transparenty s hesly My hladovět umíme, vy neumíte vládnout, Nebudeme mlčet nebo se Oto, netúruj kultůru, což byl vzkaz ministrovi kultury Otu Klempířovi. Akci Stojíme za kulturou! před jednáním o státní rozpočtu pro letošní rok svolali studenti uměleckých vysokých škol.

Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu

Dopis Sněmovně přečetla poslankyně za Piráty

Jejich otevřený dopis přečetla ve Sněmovně poslankyně opozičních Pirátů Andrea Hoffmanová. Navrhla, aby tento text určený poslancům byl novým bodem jednání. Podpořili to ale jen opoziční poslanci, koalice ANO, SPD a Motoristů návrh odmítla.

Pro jednání o otevřeném dopisu Stojíme za kulturou bylo 67 ze 159 přítomných poslanců.

Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září.

S kšiltovkou s heslem Make Art Great Again, tedy učiňte umění opět velkolepým, inspirovanou čepicí amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystoupil minulý týden Sněmovně bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.

Baxa v trumpovské čepici podpořil návrh přidat 300 milionů korun živé kultuře

Chtěl tím podpořit své pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na letošní rok, jimiž chce přidat 300 milionů korun na podporu živé kultury. Ty ale vládní koalice nepodpoří.

Z otevřeného dopisu Poslanecké sněmovně

Touto studentskou iniciativou chceme vyjádřit hluboké znepokojení nad navrhovanými škrty v rozpočtu Ministerstva kultury a nad rétorikou, která v poslední době zaznívá směrem ke kulturní obci.

Programové prohlášení vlády deklaruje, že vnímá kulturu jako „nedílnou součást našeho života a základ zachování národní identity“. Zároveň slibuje posílení její role, zvýšení platů lidí pracujících v kultuře a dostupnost kulturní nabídky pro všechny. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2026 však tyto závazky popírá.

Podle dostupných údajů má být rozpočet Ministerstva kultury ve srovnání s rokem 2025 výrazně snížen. Nejtvrdší dopad přitom míří na program Kulturní aktivity, z něhož je financována nezřizovaná kultura napříč obory. Podle profesních organizací by zde mělo dojít k poklesu o téměř 30 %, tedy o více než 300 milionů Kč, což představuje zásadní zásah do systému veřejné podpory živého umění. Tyto škrty neznamenají pouze rozpočtovou úpravu.

V praxi mohou vést k omezení kulturní nabídky, zhoršení pracovních podmínek v oboru, zániku některých organizací a k výraznému zvýšení cen vstupného pro diváctvo. Znepokojení v nás vyvolává také způsob, jakým je o kultuře v poslední době veřejně hovořeno. Úkolem Ministerstva kultury by mělo být hájit zájmy kulturního sektoru a vytvářet podmínky pro jeho rozvoj. Místo toho jsme svědky rétoriky, která zpochybňuje veřejnou roli kultury a útočí na lidi, kteří v ní pracují.

Kultura je veřejnou službou a jedním z pilířů demokratické společnosti. Posiluje společenskou soudržnost, vytváří prostor pro dialog a přispívá k odolnosti společnosti v době krizí. Investice do kultury je návratnou investicí, která umožňuje, aby kulturní život zůstal dostupný širokým vrstvám obyvatelstva ve městech i regionech, a zároveň je důležitou složkou státní ekonomické struktury. Proto Vás vyzýváme, abyste při projednávání státního rozpočtu zohlednili odpovědnost za budoucnost kulturního života v České republice. Jsme si vědomi závažnosti a naléhavosti situace. Proto apelujeme na splnění následujících požadavků:

1) Vrácení rozpočtu MK ČR do původně navrhované výše. Současné škrty o 300 mil. Kč jsou neakceptovatelné! V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje.2) Respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je
posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny.
3) Respektování komisí dotačních řízení, nezpochybňování jejich odbornosti a nezávislosti.
4) Vnímání kultury jako investice a nástroje pro podporu odolnosti společnosti.
5) Respektující debata bez podněcování k nenávisti, sexismu, homofobii a diskriminaci menšin.

Rozhodnutí o státním rozpočtu není pouze technickou otázkou. Je vyjádřením hodnot, na nichž stojí naše společnost. Věříme, že kultura patří mezi jejich základní pilíře.

Žádáme Vás proto, abyste při svém rozhodování hájili veřejný zájem a zajistili podmínky pro stabilitu a rozvoj kulturního života v České republice.

S úctou studenti a studentky uměleckých vysokých škol v České republice a iniciativa Stojíme za kulturou!

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

