Co říkáte na to, že počet nakažených stále stoupá?

Nejsem sice epidemiolog, ale myslím si, že to má dvě roviny. První je ta, že lidé na to po té dlouhé době kašlou, mezi svátky se setkávali. Druhá rovina je, že antigenní testy odhalují infekční jedince.

Snažili jsme se inspirovat tím, co se děje v Americe, v Izraeli. Dívali jsme se, co kde vázne, a chceme z toho vychytat ty mouchy. Radek Mounajjed stomatolog, iniciátor plošného testování