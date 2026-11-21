Celkový počet stížností, které komora každoročně obdrží, se dlouhodobě nemění, je jich mezi 1300 a 1500. Výrazně se však mění jejich forma, přičemž umělou inteligenci při sepisování podnětů využívají podle Vedralové nejen pacienti, ale mnohdy i právníci, kteří je zastupují.
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„Když jsou stížnosti psané pomocí AI, tak je to jednak stížnost o hodně delší, má třeba deset, 20 i 30 stránek. Navíc je úplně jasně strukturovaná a hlavně se tam pořád opakují stejné věci,“ uvedla Vedralová. Dodala, že texty často směřují na etická pochybení lékaře a obsáhle poukazují na jednotlivé paragrafy zákonů a vyhlášek.
Kvůli opakování obecných frází a právních formulací podle ní z textu mizí konkrétní informace o tom, co se vlastně stalo. „Ani už pořádně nevíme, na co si ten pacient stěžuje, jestli ho ten doktor špatně ošetřil, kdy se to stalo nebo co udělal. Musíme pak dost často psát osobní dopisy stěžovateli, aby nám to zkrátil, zjednodušil a řekl podstatu stížnosti,“ popsala předsedkyně revizní komise. Doplnila, že tato situace komisi značně stěžuje činnost.
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ČLK podle Vedralové zhruba čtvrtinu všech doručených podnětů odmítá pro nekompetentnost nebo promlčení. Komora totiž nemůže řešit například stížnosti na zdravotní sestry, které nejsou jejími členy, případy staré i deset let či přiznávání invalidních důchodů, jež spadají do kompetence České správy sociálního zabezpečení.
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U stížností, které nejsou psané pomocí AI, se revizní komise podle Vedralové zase často potýká se zmatečností či přílišnou obšírností, kdy texty obsahují desítky stran detailů z každodenního života stěžovatele.