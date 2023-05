Praktici se více zaměří na štítnou žlázu, vyřeší to nedostatek endokrinologů

Endokrinolog potvrdil chronický zánět štítné žlázy a její sníženou funkci – hypotyreózu. Vyšetření neprokázalo zhoubný nádor a léky dostaly hodnoty hormonů do normálu.

Nemoc Davida neomezuje, kromě toho, že musí do konce života užívat léky a chodit na ultrazvukovou kontrolu uzlů ve štítné žláze. Kdyby se totiž uzly zvětšily, tlačily by na okolí a bránily v polykání nebo by se z nich mohla vyvinout rakovina.

K endokrinologovi chodil co tři měsíce, teď jednou za rok. „Častěji chodím k praktickému lékaři, který mi kontroluje hladiny hormonů štítné žlázy v krvi. Je to pohodlnější a šetří mi to čas. Praktik mi předepíše i léky,“ líčí David. Stejně jako o něj by se praktičtí lékaři měli začít starat o více pacientů s poruchou štítné žlázy. Mnohé by měli zcela převzít do své péče.

Endokrinologů je totiž málo. Mnozí lidé za nimi cestují i desítky kilometrů a na termín čekají až půl roku.

Nová pravidla pro lékaře, někde bude stačit praktický lékař

Zástupci odborných společností endokrinologů a všeobecných lékařů teď společně vydali nové doporučené postupy, které praktickým lékařům ulehčí rozhodování. Snadno zjistí, jak má vypadat péče v praxi.

„Už od roku 2015 platí, že by praktičtí lékaři měli přebírat do péče nekomplikované případy hypotyreózy. Ale často se tak neděje. Většina praktiků při podezření na poruchu štítné žlázy odešle pacienta k endokrinologovi, a když se diagnóza potvrdí, nemocný už v péči specialisty zůstává. Jenže pacientů přibývá, ale endokrinologů ne. Dostupnost odborné péče se tak zhoršuje,“ říká lékařka Dana Moravčíková, spoluautorka nových pravidel pro praktické lékaře týkajících se péče o poruchy štítné žlázy.

Ta předešlá byla podle ní složitá. A to byl jeden z důvodů, proč pacienti zahltili ordinace specialistů a zůstali v jejich péči.

„Zvýšenou či sníženou funkci štítné žlázy zjistíme poměrně snadno. Při léčbě snížené funkce nahradíme hormon štítné žlázy formou tablet a pak pacienta pravidelně kontrolujeme. Tuto část péče o nekomplikované pacienty s hypotyreózou už mohou převzít praktičtí lékaři a uvolnit nám tím ruce pro komplikované pacienty. Tak to funguje v řadě zemí,“ říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.

Praktici by měli mít v péči i pacienty s drobnými náhodně zachycenými uzlíky či cystami, které bývají nezhoubné.