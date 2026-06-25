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Poruch štítné žlázy přibývá. Alternativní léčba může někdy škodit, varují odborníci

Kamila Bendová
Vyšetření štítné žlázy. Prevence se i zde vyplácí.

Vyšetření štítné žlázy. Prevence se i zde vyplácí. | foto: Shutterstock

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Onemocněními štítné žlázy trpí v České republice už více než 620 tisíc lidí. Ženy postihuje až pětkrát častěji než muže a s věkem poruch přibývá – po padesátce může jít v průměru až o každou pátou ženu. Pacienti někdy onemocnění řeší babskými radami, odborníci však varují, že různé alternativní léčby, doplňky stravy nebo diety mohou i škodit.

Nejběžnější poruchou je snížená funkce štítné žlázy neboli hypotyreóza, jejíž příčinou bývá většinou autoimunitní onemocnění.

Často pacienty na problém dlouho nic neupozorní. Podle odborníků tak může být nemocných ve skutečnosti až milion. „Výskyt poruch štítné žlázy v posledních desetiletích výrazně vzrostl a dnes se pohybuje na úrovni srovnatelné například s diabetem 2. typu,“ uvádí endokrinolog z lékařského centra v Praze Richard Stejskal.

Stává se, že pacient léčený pro hypotyreózu výrazně zhubne, čímž se potřeba hormonu štítné žlázy sníží. Když ale léčbu neupraví, dostaví se předávkování.

Jan JiskraIII. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

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