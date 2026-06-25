Nejběžnější poruchou je snížená funkce štítné žlázy neboli hypotyreóza, jejíž příčinou bývá většinou autoimunitní onemocnění.
Často pacienty na problém dlouho nic neupozorní. Podle odborníků tak může být nemocných ve skutečnosti až milion. „Výskyt poruch štítné žlázy v posledních desetiletích výrazně vzrostl a dnes se pohybuje na úrovni srovnatelné například s diabetem 2. typu,“ uvádí endokrinolog z lékařského centra v Praze Richard Stejskal.
Stává se, že pacient léčený pro hypotyreózu výrazně zhubne, čímž se potřeba hormonu štítné žlázy sníží. Když ale léčbu neupraví, dostaví se předávkování.