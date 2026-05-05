Střídání u lidovců. V čele jejich poslaneckého klubu je nově Jurečka

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu
Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....
Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...
Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti
V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...
Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám
V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...
Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá
Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...
Koalice chce odmítnout jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně
Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat usnesení k chystanému jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které se má uskutečnit v Brně, řekl po jednání grémia Poslanecké...
Rusko za vlastizradu potrestalo další vědce spojené s hypersonickými zbraněmi
Soud v ruském městě Novosibirsk odsoudil za vlastizradu další dva vědce spjaté s výzkumem vysokých rychlostí, který je základem vývoje hypersonických raket. Valerij Zvegincev a Vladislav Galkin si...
Střídání u lidovců. V čele jejich poslaneckého klubu je nově Jurečka
Novým předsedou poslaneckého klubu lidovců se stal exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, oznámil ve Sněmovně předseda strany Jan Grolich. Jurečka v čele klubu „nových lidovců“ vystřídal...
Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, TOP 09 žádá rezignaci Mrázové
Poslance nejspíš čeká diskuse o dílčí změně stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního...
Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD
Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...
Muž podezřelý z otrávení výživ HiPP dal policii své hodinky. Věří, že dokážou nevinu
Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu, píší rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky, kromě...
Oběťmi zběsilého řidiče z lipské pěší zóny jsou dva Němci. Řidič je ve vazbě
Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci. V tiskové zprávě o tom informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města...
Finský prezident se setkal s Babišem. Proberou obranu, pak promluví na konferenci
Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v úterý dopoledne na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera Stubba. Podle Strakovy akademie by měli jednat o spolupráci v obranném průmyslu či projektech Smart...
Obvinil nás ze smrti lidí, zuří Duha kvůli Turkovi. Zaslala mu předžalobní výzvu
Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka o omluvu kvůli jeho výroku, v kterém obvinil hnutí z toho, že zamezilo stavbě přehrady a kvůli tomu zemřelo během povodní v roce 2024 několik lidí. Hnutí to...
VIDEO: Lidé natočili další malé „tornádo“. Pro rarášky je teď ideální období
Vzdušný vír se roztočil na začátku května v Rudolfově u Českých Budějovic. Natočil jej Jan Klobušník a stejně jako další komentovali na sociálních sítích jev jako malé tornádo. Podle meteorologů však...
Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason
Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...
Falešně uklidní, zbytečně vystresují, někdy vytočí lékaře. Ti radí, co s MUDr. Chatboty
Češi čím dál častěji řeší své zdraví i s pomocí digitálních asistentů neboli chatbotů, jako je ChatGPT. Některé lékaře štve, když se o tom lidé zmíní. Jiní to berou jako realitu a počítají s tím, že...